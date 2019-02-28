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Администрация оправдала Порошенко за сорванную с женщины шапку 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
На Украине администрация президента страны Петра Порошенко дала комментарий после того, как в интернете появилось видео, на котором якобы глава государства срывает шапку с головы женщины в Запорожье. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам представителей лидера, Порошенко схватил головной убор случайно.
Ранее сообщалось, что на видеозаписи видно, как одна из женщин в толпе обращается к президенту, а затем с нее срывают шапку. Многие пользователи считают, что это мог сделать сам Порошенко. Однако есть и те, кто уверен, что сорвать головной убор с женщины мог и его охранник.
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