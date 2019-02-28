Оборонный комплекс нуждается в запчастях из России, заявил Луценко

Оборонный комплекс Украины до сих пор нуждается в запчастях российского производства, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией . Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. В конце февраля госконцерн "Укроборонпром" заявил, что преодолел зависимость от российских запчастей к военной технике на 70%.

"Все понимают, что старая советская техника нуждается в ремонте… Поэтому, конечно, оборонный комплект нуждается в запасных частях из России и бывших стран Варшавского договора" — сказал Луценко в четверг в эфире телеканал "Прямой".

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в которой раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к Порошенко. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко. Однако в Раде аннулировали бланки для сбора подписей в поддержку этой процедуры.

В журналистском расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривен (более 9,2 миллиона долларов по текущему курсу).