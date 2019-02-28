И рыбку съесть, и Россию врагом назвать. Киев подписал договор с Москвой

Каждая дворняжка на Украине знает, что самый страшный и опасный враг для страны — это Россия , которая притаилась совсем рядом, у восточных границ великой державы. Это даже записано в специальном законе.

При этом все понимают, что для того, чтобы наказать врага по полной, нужно разорвать с ним любые связи. Об этом на Украине говорят постоянно. Например, о том, что от пагубной зависимости от российского газа они избавились, и что в Азовском море будут делать то, что им хочется, не спрашивая Москву

Вместе с этим существует и твердая уверенность в том, что нужно заставить Россию гнать свой агрессивный газ через территорию Украины. Несмотря на "полную независимость", без российского топлива и денег все-таки тяжело. Но никто не видит в этом противоречия.

Как и в том, что Киев, который недавно заявлял, что он сам себе хозяин на суше и в морях, подписал с Москвой протокол по рыбной ловле в Азовском море. Да еще и радуется, как все удачно вышло: удалось выторговать себе удобные условия.

Без этого жеста доброй воли со стороны России все украинские рыбаки считались бы обычными браконьерами. Эксперты говорят, что по сути это так и есть, ведь зарыбляют море заводы, которые находятся на территории России, а Украина только и делает, что ловит. Приговаривая при этом, как она независима и самостоятельна.

А если взять и сделать вид, что все заявления Киева соответствуют действительности? Раз говорят, что нет никаких связей, то и нет: ни российского газа, ни протокола по рыбе, ни растущего товарооборота (который почти достиг 15 миллиардов долларов). А то сейчас Украине приходится лицемерить: разрывать связи на словах и не отказываться от них на деле.