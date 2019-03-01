Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Один из символов майдана, Мустафа Найем и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде . Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко?

В любой революции есть фигуры знаковые. Нет, речь совсем необязательно о лидере. Скажем, в Русской революции одной из таких фигур стал поп Гапон, определивший если не Февраль, то Октябрь уж точно.

Мы, конечно же, не считаем евромайдан революцией. Но и там такая фигура имелась.

«Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей», — эта фраза знакома многим и в России . Её автор — экс-журналист издания «Коммерсант-Украина» Мустафа Найем. Такой призыв появился на его странице в Фейсбуке вечером 21 ноября 2013 года и как раз с этого момента принято вести отсчёт начала евромайдана. Друзей тогда правда собралось всего несколько сотен, но, тем не менее, если мы ищем украинского попа Гапона — то это, несомненно, Найем.

…Уже спустя год, кто-то из сетевых острословов придумал о нём «пирожок».

за жизнь достойную бороться

позвал вас на майдан найем

и вы не зря друзья стояли

жизнь у найема хороша

Жизнь и вправду хороша. Нет, лицом протеста Найем побыл недолго. Практически сразу рулить всем начали взрослые дяди — тот же Порошенко , но и Найем пригодился. Уже после победы Порошенко на президентских выборах Найем с побратимами обнаружился в агитационной бригаде т.н. еврооптимистов, которые раскатывали по стране и агитировали избирателей голосовать за партию Порошенко на парламентских выборах (в 2014, как и сейчас, на Украине были сдвоенные выборы: весной — президентские, осенью — парламентские). Агитировали неплохо: Блока Петра Порошенко тогда взял 1 место и президенская команда получила больше половины портфелей в правительстве. А сам Найем и «еврооптимисты» — депутатские «корки».

И вот теперь, за месяц до очередных выборов президента, они громко заявляют о выходе из президентской фракции.

Входит и выходит

Как это обычно бывает на Украине, «речка движется и не движется». Экс-глава ЦИК Украины Андрей Магера разъяснил, что Найем и его побратимы, на самом деле, до сих пор… являются членами президентской фракции и никуда не уходили: «Во-первых, их заявления адресованы главе фракции БПП, а не ВР [Верховной Рады — Авт.] Украины. Во-вторых, содержание заявлений — просьба о принятии фракцией решения об исключении из числа членов фракции, а не констатация факта добровольного выхода из фракции».

Но заявления писались конечно же не просто так.

Во-первых, «еврооптимисты» ищут новое пастбище, т.е. партийный проект, который их приютит, возьмёт под своё крыло. С ним они пройдут в парламент и сохранят статус депутатов. С БПП это несподручно: Найем и побратимы на самом деле побили горшки с Порошенко ещё в 2015 году. Но всё это время оставались в его фракции. Ещё бы, кто ж от своего счастья бегает?

Поэтому новость о выходе из фракции вызвала в политтусовке только смех: «Что-то рановато, подождали бы уже до 30 марта». Кстати, свой политпроект («Действуй с нами») Найем и компания презентовали общественности ещё 2 недели назад. Почему проект, а не просто войти в чей-то список? Так ведь уже учёные. Если присоединяться организацией или движением — больше уважения от старших партнёров. Да и бренд потихоньку создаётся.

Вторая причина тесно связана с первой. «Крысы сходят на берег в ближайшем порту, в надежде спастись». Порошенко с начала года успел начудить больше, чем за 5 лет президентства. На встречах с избирателями позволяет себе банально распускать руки (раз, два). В масштабах страны запущена не имеющая аналогов в истории украинских выборов схема скупки голосов избирателей. Более того — глава МВД Арсен Аваков публично отказался её покрывать и пошёл на конфликт с президентом.

Ближе к концу месяца грянул оружейный скандал. Оказалось (!) что государственный концерн «Укроборонпром» покупал запчасти для военной техники а) у российских поставщиков; б) через фирмы-прокладки; в) запчасти ввозились на Украину как контрабанда.

Причём одной из таких «прокладок» была даже компания, которая до осени 2018 года напрямую принадлежала Порошенко. А главным фигурантом поставки запчастей по ценам в 2-4 раза выше номинала оказался Игорь Гладковский — сын замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Свинарчука. Свинарчук — давний бизнес-партнёр Порошенко. Правда многих добило даже не это, а генпрокурор Украины Юрий Луценко . Который написал в у себя в фейсбуке: «Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд »Оборонпрома» . Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны». Ещё раз: это генпрокурор пишет.

Большому кораблю — большой айсберг

Говоря бизнес-языком, Порошенко сегодня — токсичный актив. Судя по по последним рейтингам, он сильно отстаёт от фаворитов гонки — Юлии Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского . И выйти во второй тур он может только через подкуп и фальсификации.

И судя по его поведению в последние дни (неадекватные, истеричные поступки), он готов как раз к такому сценарию. Что, в общем-то правильно — если инстинктом самосохранения руководствоваться. Но всем остальным конечно, руководствуясь тем же инстинктом, стоит держаться от этого Титаника подальше.

То, что подкуп будет, можно даже не сомневаться. Даже отрывочные расследования в СМИ позволяют понять, что схема действительно глобальна. На её вершине — главы областей и мэры крупных городов. У подножия — кто угодно, вплоть до студентов, консьержей и медсестёр в больницах. Правда, пока неизвестно, одобрят ли в США и ЕС такое переизбрание «своего сукиного сына»?

Но перспективным молодым политикам с честными лицами в любом случае стоит эти лица поберечь. И быть в стороне от Петра Порошенко в тот момент, когда тот пойдёт в свой последний бой.