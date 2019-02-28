Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность лично встретиться с Ким Чен Ыном после того, как президент США Дональд Трамп провел с ним второй саммит в Ханое. Об этом он заявил в четверг журналистам по итогам телефонного разговора с американским президентом.
"Теперь (после Трампа — прим. ТАСС) я должен встретиться с председателем Ким Чен Ыном", — сказал он.
Абэ добавил, что Япония поддерживает позицию президента Трампа, который не пошел на уступки на пути к денуклеаризации Корейского полуострова.
"Исходя из твердой решимости осуществить денуклеаризацию, [Трамп] не пошел легко на уступки. Мы поддерживаем решение господина Трампа", — сказал он.