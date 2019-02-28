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Абэ заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность лично встретиться с Ким Чен Ыном после того, как президент США Дональд Трамп провел с ним второй саммит в Ханое. Об этом он заявил в четверг журналистам по итогам телефонного разговора с американским президентом.
"Теперь (после Трампа — прим. ТАСС) я должен встретиться с председателем Ким Чен Ыном", — сказал он.
Абэ добавил, что Япония поддерживает позицию президента Трампа, который не пошел на уступки на пути к денуклеаризации Корейского полуострова.
"Исходя из твердой решимости осуществить денуклеаризацию, [Трамп] не пошел легко на уступки. Мы поддерживаем решение господина Трампа", — сказал он.
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В мире , Азия , Синдзо Абэ , Чен Ким , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США , Ханой , Япония
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