Новая индо-пакистанская война: ждать ли ядерного удара

Налет индийских ВВС на объекты в штате Кашмир, находящимся под контролем Пакистана , грозит из изолированного инцидента вылиться в войну — причем не простую, а, не дай Бог, ядерную.

Хотя удар был нанесен по лагерю группировки «Джаиш-э-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая взяла на себя ответственность за подрыв индийского конвоя и убийство 46 военнослужащих 14 февраля, сам факт пересечения индийскими бомбардировщиками демаркационной линии в Исламабаде восприняли истерично.

Напряжение на демаркационной линии в Кашмире сравнимо с противостоянием на разграничительной линии между КНДР и Южной Кореей, и трижды (в 1947−49,1965, 1971 годах) на ней происходили полномасшатабные военные действия.

Об этом даже когда-то спел Владимир Высоцкий: «Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент».

Четвертая индо-пакистанская война, ежели таковая вспыхнет, будет отличаться от трех предыдущих одним качеством: сегодня у обеих враждующих сторон имеется ядерное оружие. Хотя маловероятно, что Дели или Исламабад станут швырять друг в друга атомными бомбами из-за локальной проблемы, логика эскалации конфликта такого сценария не исключает.

Александр Лукин. «Нуклеаризация» кашмирского конфликта маловероятна и по технической, и по политической причине, уверен руководитель департамента международных отношений ВШЭ

Применение ядерного оружия в условиях Кашмира нерационально прежде всего с военной точки зрения — там нет таких объектов, которые бы «стоили» атомной бомбардировки, это была бы стрельба из пушки по воробьям. Кроме того, обе стороны знают, что использование ядерного оружия будет двусторонним, — сказал он.

Ядерное оружие в нелегких индо-пакистанских отношениях играет роль точно такого же фактора сдерживания, какую оно играет в отношениях Москвы и Вашингтона, хотя и в масштабах на порядки меньше. Но суть там и там одинаковая: ни Индия, ни Пакистан не рискнут, чтобы хотя бы одна чужая ядерная бомба взорвалась на своей территории. Это та овчинка, которая не стоит выделки.

Помимо «ядерного страха», в пользу «мягкого» сценария конфликта играет и политический фактор, которого не было во время предыдущих войн в Кашмире, продолжает Лукин.

Исламабад и Нью-Дели оба являются членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И в их отношениях незримо — а иногда и вполне зримо — присутствует Китай, который, между прочим, много десятилетий осуществляет протекторат над несколькими участками в штате Джамму-и-Кашмир. Часть из них Китаю передал Пакистан официально, часть Пекин занял у Индии самовольно. Поэтому ШОС является той «подушкой безопасности», которая не позволит конфликту выйти за опасную черту, — считает эксперт.

Наконец, в пользу более-менее мирного разрешения нынешней вспышки напряженности (но не конфликта вообще) играет тот факт, что Индия воюет в Кашмире не с правительственными силами Пакистана, а с группировками, которые в Дели считают террористическими — и потому воспринимают как «легитимную мишень».

В Исламабаде, хотя к той же «Армии Мухаммеда» относятся с сочувствием (просто за ее антииндийскую ориентацию), тоже не идут на то, чтобы открыто признать ее боевиков легитимным вооруженным формированием.

Там вообще сложно разобрать, кто боевик, а кто нет. В этом штате 60 процентов населения — мусульмане, и по одному этому признаку они тяготеют к исламскому Пакистану. Соответственно, в Исламабаде относятся к ним примерно с той же логикой, с какой в США относились к никарагуанскому диктатору Сомосе: «они, конечно, сукины дети, но они наши сукины дети», — проводит аналогию Лукин.

Угроза применения ядерного оружия из-за Кашмира минимальная, соглашается руководитель Центра изучения Индии Татьяна Шаумян.