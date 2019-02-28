Украинцы хотят отправить на Евровидение зигующего нациста

Украинские пользователи интернета составили в социальных сетях собственный список музыкальных групп, которые достойны представлять страну на Евровидении и других подобных конкурсах. Среди виртуальных претендентов есть и радикально настроенные исполнители, которые открыто демонстрируют националистические и даже неонацистские взгляды.

Перечень альтернативных кандидатов не совпадает с официальным, который был сформирован по итогам национального отбора. На него обратила внимание журналист Юлия Витязева.

Одним из наиболее спорных представителей «народного списка» стал солист группы «Сокира Перуна». Он «знает, чей Крым», часто зигует и почитает свастику. Об этом свидетельствуют видеозаписи и фотографии с андеграундных музыкальных тусовок.

При этом репертуар группы достаточно разнообразен. Среди прочего в нём есть и песни про «антитеррористическую операцию» украинских силовиков на востоке Украины.

Вместе с тем, в списке присутствуют и не столь одиозные претенденты — такие как Тина Кароль или лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка

Как ранее сообщал News.ru, Украина отказалась от участия в Евровидении-2019 в Израиле из-за того, что не удалось прийти к согласию о том, кто будет представлять страну на международном конкурсе. В национальном отборе победила певица Анна Корсун (Maruv). Однако организаторы выдвинули ей кабальные требования, которые исполнительницу не устроили, и она отказалась участвовать в конкурсе.

Позднее ещё три коллектива — занявшие второе место Freedom Jazz, третьи в списке KAZKA и оказавшиеся четвёртыми Brunettes Shoot Blondes — также заявили, что не поедут на Евровидение.