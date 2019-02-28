В Киеве заявили об угрозе штрафа за отказ от Евровидения

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова не исключила, что Украине возможно придётся заплатить штраф из-за отказа участвовать в Евровидении-2019.

В среду стало известно, что Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Ранее все исполнители, которые должны были представлять страну на конкурсе, отказались от этого.

По словам Кольцовой, в контракте с участником Евровидения от Украины прописали пункт о штрафных санкциях за невыполнения договора, поскольку страна несет большие риски. "Мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди", — сказала Кольцова в эфире телеканала "Прямой".

На уточняющий вопрос о том, должна ли Украина заплатить штраф из-за отказа участвовать в Евровидении Кольцова сказала: "Не факт, мы можем просто транслировать конкурс, но должны договориться с вещательным союзом, возможно даже получится уменьшить стоимость прав для Украины из-за того, что мы не берем участие. Но вы знаете у нас большие долги перед вещательным союзом и им наверное тоже очень тяжело входить в наше положение".

На Украине в этом году разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на Евровидение. По мнению ряда политиков и экспертов, из-за требований Национальной общественной телерадиокомпании Украины о том, что представитель страны на Евровидении не должен иметь российского гражданства или гастролировать в РФ, ситуация стала излишне политизированной.

В финале украинского национального отбора на Евровидение победила певица Maruv, которая оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. В понедельник стало известно, что Maruv не будет выступать от Украины на Евровидении, поскольку не подписала контракт. Во вторник финалист группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на национальном отборе, также отказалась от предложения представлять страну на конкурсе. Занявшая третье место группа Kazka также не намерена участвовать в конкурсе, который пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве.