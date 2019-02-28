Proletären (Швеция): провокации под руководством США на границе с Венесуэлой

Proletären (Швеция) . Штаты устроили несколько провокаций на венесуэльской границе, правда, все они провалились. Если бы США активизировали свои планы по смене режима в Венесуэле , пишет. Штаты устроили несколько провокаций на венесуэльской границе, правда, все они провалились. Если бы Дональд Трамп и США были заинтересованы в том, чтобы облегчить жизнь народу Венесуэлы, самой очевидной мерой стала бы отмена санкций. Но, судя по всему, цель вовсе не в этом.

В прошедшие выходные США активизировали свои планы по смене режима в Венесуэле. Было совершено несколько провокаций, но без успеха для США, организовавших «гуманитарную помощь» у колумбийской границы.

Запланированные на эти выходные акции против Венесуэлы закончились фиаско для США и их лакеев в Колумбии и венесуэльской оппозиции. Слова мятежника Хуана Гуайдо (Juan Guaidó) о том, что «гуманитарная помощь» из США «так или иначе» придет в страну, не привели ни к чему, несмотря на подстроенные провокации с флагами у границы. Но опасность еще не миновала.

Военная пропаганда, которая всегда предшествует вторжениям США в другие страны, усердно распространяется и в странах-марионетках США по всему миру, не в последнюю очередь в Швеции. Яркий пример — репортаж «Шведского телевидения» (SVT) о событиях на границе в это воскресенье.

В субботу были сожжены два грузовика с непрошеной «помощью» США на мосту между приграничным колумбийским городом Кукутой, куда США закачивает свою печально известную помощь Агентства по международному развитию (USAID), и границей Венесуэлы. В репортаже «Шведского телевидения» ни слова не говорилось о том, что грузовики с колумбийской стороны подожгли замаскированные провокаторы. Вместо этого телеканал без комментариев показал Гуайдо, который обвинил в поджоге Мадуро.

Также «Шведское телевидение» не упоминает, что ни ООН , ни международный Красный Крест не согласились присоединиться к пропагандистскому спектаклю США и Гуайдо с «гуманитарной помощью» Венесуэле. Ничего не говорится и о главной странности: именно США, которые притворяются, что хотят прийти на помощь венесуэльскому народу, и ввели вместе с ЕС те самые санкции, из-за которых в стране сейчас, например, не хватает лекарств.

Если бы Дональд Трамп и США были заинтересованы в том, чтобы облегчить жизнь народу Венесуэлы, самой очевидной мерой стала бы отмена санкций. Вместо этого они делают все возможное, чтобы дестабилизировать страну, привлечь на свою сторону политиков и СМИ и воплотить в жизнь план по смене режима. И, как всегда, когда дело идет к войне, обычно критические голоса с готовностью присоединяются в пропаганде.

Как написал в Твиттере американский журналист Глин Гринвальд (Gleen Greenwald):

«Просто невероятно, сколько людей, которые в последние два года называли Трампа расистом, ксенофобом, фашистом и монстром-диктатором, теперь готовы поверить в то, что он, Джон Болтон (John Bolton) и Эллиот Абрамс (Elliot Abrams) посылают «гуманитарную помощь", чтобы помочь освободить Венесуэлу».

It continues to be stunning — dizzying — how many people who have spent 2 years calling Trump a racist, xenophobic, fascist, dictatorial monster are now willing to believe he, John Bolton & Elliott Abrams are just sending "humanitarian aid" to help liberate The Venezuelan People. — Glenn Greenwald (@ggreenwald) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Твиттере назвал сожженные грузовики «ответом Мадуро на мирные усилия с целью помочь венесуэльцам». Но что на самом деле произошло с грузовиками на мосту? Машины окружили молодые люди в масках и с коктейлями Молотова, которые они также бросали и в венесуэльских военных, стоявших на посту на границе, когда грузовики начали гореть. Но, по версии США и Хуана Гуайдо, которую громко транслирует «Шведское телевидение», виноват во всем Мадуро.

В своем отчаянном объяснении этих событий оппозиционные СМИ утверждают, что грузовики загорелись от гранат со слезоточивым газом, которые бросали венесуэльские военные, а не от зажигательной смеси из рук американских пехотинцев. С таким неправдоподобным объяснением «Шведскому телевидению» было бы проще позволить Гуайдо без комментариев свалить все на Мадуро, не вдаваясь в подробности по поводу того, как это произошло. Так тоже можно транслировать ложь, избежав при этом необходимости заставлять ведущего передачи обманывать зрителей напрямую.

Сожженные грузовики — не единственная провокация с колумбийской стороны границы в выходные. К северу от Кукуты около 60 вооруженных членов военизированной группировки атаковали венесуэльскую погранзаставу «Ла Мулата», но венесуэльским пограничникам, которых было человек 30, удалось отбиться.

С демонизацией, как сейчас в отношении Мадуро, мы сталкивались и раньше. Пожалуй, самая яркая параллель — ситуация с Чили и Альенде (Allende) перед поддерживаемым США переворотом 1973 года, когда к власти пришло левое правительство, блюдущее интересы США в Латинской Америке, которую Штаты считают собственным «задним двором». Среди недавних событий — произошедшее с Саддамом Хуссейном Муаммаром Каддафи . И тот и другой были представлены как сам дьявол, лишь бы можно было убить их с согласия общественности.