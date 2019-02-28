Бывший украинский министр предрёк «распад» России

«Все империи распадались раньше или позже. Россия — поработительница народов — тоже закончит свою историю», — приводит его слова «Главред».

При этом Лановой заявил, что в истории «ещё не было империи с ядерной боеголовкой под мышкой».

Он считает, что наличие у России ядерного оружия «затрудняет решение проблем, которые создаёт Москва в современном мире».