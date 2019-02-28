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Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети 

РИА Новости 4 часа назад
В Сети обсуждают видео, на котором, вероятно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины во время визита в Запорожье.
В ролике показано, как одна из собравшихся на встрече с Порошенко пытается что-то ему сказать, однако с женщины срывают головной убор и затем кидают в нее. Однако на кадрах невозможно понять, совершил ли этот поступок президент Украины или его охранник.
Тем не менее пользователи интернета предположили, что это сделал лично Порошенко.
"Просто Петр суеверный. Есть такая традиция в Украине, если сорвать с человека шапку — станешь президентом ", — написал Ярослав Ясинський.с 
"Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть", — предупредила Елена Лукаш.
"Пьяный, что ли?", — поинтересовалась Василиса Хрусталева.
"Она, видимо, спросила: "Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?" Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу", — пошутил в Aleksei Polkhirev.
"Петя, ты зачем шапку сорвал? Ну Марьиванна, она первая начала…", — сыронизировал Jora Mihaylovskiy.
Президент Украины Петр Порошенко неоднократно попадает в казусные ситуации и становится объектом насмешек соцсетей. Так, на выступлении на митинге в городе Жолква в феврале украинский лидер оговорился и заявил об "украинской агрессии".
Также пользователи интернета заметили, что лозунг Порошенко на предстоящих выборах полностью копирует слоган избирательной компании Владимира Путина в 2012 году "Кандидатов много, президент — один!" и отличается лишь языком — украинским.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Путин , Запорожье
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