Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

В ролике показано, как одна из собравшихся на встрече с Порошенко пытается что-то ему сказать, однако с женщины срывают головной убор и затем кидают в нее. Однако на кадрах невозможно понять, совершил ли этот поступок президент Украины или его охранник.

Тем не менее пользователи интернета предположили, что это сделал лично Порошенко.

"Просто Петр суеверный. Есть такая традиция в Украине, если сорвать с человека шапку — станешь президентом ", — написал Ярослав Ясинський.с

"Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть", — предупредила Елена Лукаш.

"Пьяный, что ли?", — поинтересовалась Василиса Хрусталева.

"Она, видимо, спросила: "Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?" Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу", — пошутил в Aleksei Polkhirev.

"Петя, ты зачем шапку сорвал? Ну Марьиванна, она первая начала…", — сыронизировал Jora Mihaylovskiy.

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно попадает в казусные ситуации и становится объектом насмешек соцсетей. Так, на выступлении на митинге в городе Жолква в феврале украинский лидер оговорился и заявил об "украинской агрессии".