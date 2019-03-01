«Сдать мочу и кал»: Сердючка в ужасе от украинского «Евровидения»

Певец Андрей Данилко , более известный как Верка Сердючка, прокомментировал скандальный отборочный этап «Евровидения» на Украине . Артист, в частности, пошутил, что в следующем году участников отбора необходимо заставить «сдавать мочу и кал». Кроме того, он подчеркнул, что не стал бы участвовать в мероприятии даже за $100 тыс.

Певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, прокомментировал скандальный отборочный этап «Евровидения» на Украине. Артист, в частности, пошутил, что в следующем году участников отбора необходимо заставить «сдавать мочу и кал». Кроме того, он подчеркнул, что не стал бы участвовать в мероприятии даже за $100 тыс.

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, один из арбитров недавнего национального отбора «Евровидения», поделился мнением о скандальной ситуации, связанной с конкурсом. Отвечая на вопрос, кто виноват в том, что в этом году Украина не примет участие в международном конкурсе, — артисты или политики, Данилко сказал, что «артист в данном случае выполнил свои обязательства — подготовил песню и участвовал в этом жутком стрессе». По его словам, на Украине это действительно очень тяжелое мероприятие.

«Не знаю, как в других странах, но у нас это — трэш и ад. На самом «Евровидении» ты уже как на курорте. Это сложно, есть график — но там есть и уважение. Там нет оскорбительных выпадов и атмосферы — как будто ты преступник. А у нас это есть», — рассказал Андрей.

Данилко при этом не стал давать четкого ответа на вопрос о правильности поступка Maruv (Анна Корсун), которая отказалась подписывать контракт c Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ), но подчеркнул, что в свое время сам подписывал это же соглашение. Андрей предположил, что певицу больше всего смутил пункт, который оставляет право за вещательным советом вмешиваться в номер.

Вместе с тем Данилко убежден, что несостоявшаяся конкурсантка «Евровидения» в любом случае осталась в большом выигрыше.

«Для меня она до этого была неизвестной певицей — сидя на отборочных, я впервые услышал Maruv и эту песню. Мне показывали потом другие ее песни, но тогда для меня это был обычный фон. Но благодаря этой ситуации она теперь в таком шоколаде, особенно для того жанра, в котором она работает — а это я называю музыкальным стриптизом», — передает слова артиста издание «Вести».

На вопрос о том, стоит ли в следующем году заранее спрашивать участников национального отбора о гастролях в России и родственниках в Крыму, Андрей пошутил, что «при этом надо обязательно сдать мочу и кал, анализ крови и флюорографию».

Кроме того, артист подчеркнул, что еще во время нацотбора спрашивал, почему это не выяснили заранее, раз данный пункт столь важен.

«Зачем это делать в прямом эфире — задавать вопросы и устраивать комсомольские собрания? Я чувствовал себя так неловко», — признался Данилко.

По мнению Андрея, если на следующий год будут введены ограничения для артистов, выступавших в России, то велика вероятность того, что уровень нацотбора упадет.

«Я предложил такой момент — выбрать какой-то год, чтобы вообще не проводить отборочные. Например, Россия все время так делает. Каждый год они посылают представителя на «Евровидение», ни у кого ничего не спрашивая. Как раз все немного передохнут, наберутся сил и подготовятся», — сказал артист.

Согласно автору Верки Сердючки, если ему предложат принять участие в отборе «Евровидения» и заплатят за это $100 тыс., он откажется:

«Во-первых, я не буду этого делать. И эта сумма вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того».

Данилко также признался, что считает ситуацию с отказом Украины ехать на конкурс ужасной. По его мнению, это несправедливо, что в ситуации конфликта двух стран больше всего страдают артисты.

«Артисты такие же люди, как все остальные. Или из чего-то другого сделаны? Тогда нужно запретить поезда, узнать, кто работает в гостиницах и на стройках там. Почему это касается только артистов? — возмутился Андрей. — Сейчас артисты, которые в России выступают, ничего не нарушают. А вопрос о том, насколько это морально, — давайте сейчас заглянем в Верховную раду и посмотрим, какие там моралисты».

В заключение мастер перевоплощений подчеркнул, что артист едет туда, куда его зовут. Он допустил, что со стороны может казаться, что у певцом большие гонорары, но при этом не учитывается затратная часть. А государство, запрещающее выступать там, куда их зовут, никакой другой работой не обеспечивает и дотаций не выделяет.