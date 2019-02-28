Эксперт объяснил, почему Зеленского называют «пророссийским»

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко пытается лишить шоумена Владимира Зеленского голосов на предстоящих выборах, обвиняя его в "пророссийскости", заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала "112 Украина".

"Команда Петра Алексеевича цепляет на него этот ярлык "рука Москвы", потому что для Порошенко важно монополизировать прозападный аппарат. Надо чтобы люди, которые антироссийски настроенны, не голосовали за Зеленского. Если Зеленский будет выглядеть как прозападный политик, то тогда порошенковские голоса уйдут к нему как к новому человеку", — пояснил аналитик.

Он добавил, что обвинения в "пророссийскости" использует и Юлия Тимошенко отношении самого Порошенко. По словам Погребинского, украинские политики играют в "одну игру".

Также эксперт выразил мнение, что Зеленский нужен нынешнему президенту Украины на выборах для того, чтобы "забрать голоса" у других соперников: Юлии Тимошенко и Юрия Бойко

На Украине 31 марта пройдут президентские выборы. На пост президента Украины претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке и удерживает первое место. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14 процентов.