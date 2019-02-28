Венесуэла уходит на длинные выходные в ожидании развития событий

Выходные, которые продлятся в Венесуэле с 28 февраля по 5 марта, начинаются в условиях политического кризиса. Правительство и оппозиция не планируют каких-либо крупных мероприятий на эти дни. В центре внимания венесуэльцев находится карнавал, который пройдет в субботу и воскресенье.

Выходные приурочены к Великому посту, который начинается 6 марта. Венесуэла — католическая страна, к традициям, связанным с религиозными праздниками, здесь относятся с уважением. Традиционно на это время жизнь в стране замирает, венесуэльцы уезжают из городов отдыхать, многие отправляются на море. Обычно к выходным по случаю карнавала добавляли два праздничных дня, однако на этот раз президент Николас Мадуро объявил таковыми еще два — четверг и пятницу.

После обострения ситуации на границе Колумбии и Венесуэлы 23-25 февраля основные политические силы не строят новых планов. Заседание парламента в среду было посвящено обсуждению событий тех дней. Побывавшие на границе депутаты рассказывали о том, как разворачивались события, при этом они обвиняли правительство в препятствовании доставки гуманитарной помощи. Сроков проведения новых митингов или получения грузов из-за рубежа они не обозначали.

Перспектива нового обострения ситуации может быть связана с возвращением лидера оппозиции Хуана Гуайдо из-за рубежа, где он находится с 23 февраля. По словам депутата Национальной ассамблеи Дельсы Солорсано, сторонники ждут его в Венесуэле на следующей неделе. Пока нет информации о том, когда именно и каким образом Гуайдо намерен вернуться.

Мадуро должен был в среду выступить на марше в честь годовщины событий 1989 года, когда противники правящей тогда партии "Демократическое действие" вышли на улицы, чтобы добиться смены власти. Как позднее заявлял Уго Чавес , произошедшие тогда столкновения окончательно утвердили его в мысли о необходимости выступления против правительства. Однако утром в среду выступление президента было отменено. Пока нет данных о том, примет ли глава государства участие в предстоящих праздничных мероприятиях.

Обстановка в Каракасе спокойная. В городе продолжается обычная жизнь. На улицах время от времени появляются люди в карнавальных костюмах.