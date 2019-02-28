Немецкие СМИ заявили о провале восстания Гуаидо в Венесуэле

Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Издание отмечает, что слова Гуаидо о том, что "мы должны иметь в виду все методы, ради освобождения нашей родины" являются проявлением беспомощности оппозиционного блока.

Кроме того, газета подчеркивает, что эта слабость Гуаидо может быть использована легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро как доказательство того, что его противник хочет бросить страну вместе с ее богатыми ресурсами "на алтарь североамериканского империализма".

Еще месяц назад Гуаидо проводил демонстрации, давал различные интервью, организовал кампанию международной помощи, и даже собирался дать концерт для воодушевления сторонников. Однако его намерения провалились, констатирует издание. Лишь немногие венесуэльские военные перешли на его сторону, подавляющая часть гуманитарных грузов так и не попала в Венесуэлу, а Мадуро так и продолжает контролировать армию.

Frankfurter Allgemeine добавляет, что, не смотря на это, венесуэльская оппозиция не собирается сдаваться, и это выражается в серьезной поддержке со стороны США. В частности, Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил последствиями тем, кто будет препятствовать демократическим переменам в Венесуэле.

Издание также отмечает, что ситуация в Венесуэле может развиваться каким угодно образом, и для этого нет определенного сценария.

"Неясно даже то, сумеет ли Гуиадо теперь вернуться в Каракас после выступления в Колумбии", — пишет в заключении газета.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.