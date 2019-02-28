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NYT: инаугурационный комитет Трампа заподозрили в нарушениях 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Генпрокурор округа Колумбия Карл Расин заподозрил комитет, который занимался сбором средств на проведение инаугурации американского лидера Дональда Трампа, в нарушениях. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, Расин потребовал от комитета представить документы, касающиеся ряда финансовых транзакций.
Как отмечается, генпрокурор планирует выяснить, имели ли место в этом случае нарушения, в том числе нецелевое расходование средств.
При этом Расина, в частности, интересуют документы о выплатах комитетом средств компании Trump Organization.
Ранее СМИ сообщили, что прокуратура штата Нью-Йорк заинтересовалось пожертвованием в $900 тысяч на инаугурацию Трампа.
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В мире , США , Дональд Трамп , Колумбия
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