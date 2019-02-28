NYT: инаугурационный комитет Трампа заподозрили в нарушениях

Генпрокурор округа Колумбия Карл Расин заподозрил комитет, который занимался сбором средств на проведение инаугурации американского лидера Дональда Трампа , в нарушениях. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Расин потребовал от комитета представить документы, касающиеся ряда финансовых транзакций.

Как отмечается, генпрокурор планирует выяснить, имели ли место в этом случае нарушения, в том числе нецелевое расходование средств.

При этом Расина, в частности, интересуют документы о выплатах комитетом средств компании Trump Organization.

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура штата Нью-Йорк заинтересовалось пожертвованием в $900 тысяч на инаугурацию Трампа.