ТАСС: в конгрессе США представлен законопроект, требующий раскрытия доходов президента РФ

В палате представителей США подготовили законопроект с требованием к американскому разведывательному сообществу представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина . Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, законопроект был подготовлен демократом Валом Демингом и представителем республиканской партии Элизой Стефаник.

Как отмечается, конгрессмены выдвинули эту инициативу из-за "предпринимавшихся Россией" попытках подорвать демократию США.