«Пьяный, что ли?» В Сети обсуждают выходку Порошенко в Запорожье

Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.

На ролик обратили внимание украинские Вести. Издание пишет, что первой его опубликовала журналист Татьяна Высоцкая . Она утверждает, что запись была сделана в среду, во время визита Порошенко в Запорожье.

На опубликованных кадрах видно, как женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру, а затем с нее срывают головной убор. Пользователи Сети полагают, что это сделал лично Порошенко, однако по видео нельзя однозначно определить, кто схватил шапку — лично президент или его охранник.

Эпизод вызывал насмешки пользователей Сети.

"Она, видимо, спросила: "Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?" Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу", — съязвил Aleksei Polkhirev.

"Просто Петр суеверный. Есть такая традиция в Украине, если сорвать с человека шапку — станешь президентом", — пошутил Ярослав Ясинський.

"Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть", — написала Елена Лукаш.

"Пьяный, что ли?", — поинтересовалась Василиса Хрусталева.

"Петя, ты зачем шапку сорвал? Ну Марьиванна, она первая начала…", — сыронизировал Jora Mihaylovskiy.

Днем ранее в Червонограде Порошенко осадил местного жителя, задавшего ему вопрос о долгах компании "Львовуголь". Тогда президент заявил, что обратившийся к нему мужчина такой же шахтер, как он — балерина.