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«Пьяный, что ли?» В Сети обсуждают выходку Порошенко в Запорожье 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.
На ролик обратили внимание украинские Вести. Издание пишет, что первой его опубликовала журналист Татьяна Высоцкая. Она утверждает, что запись была сделана в среду, во время визита Порошенко в Запорожье.
На опубликованных кадрах видно, как женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру, а затем с нее срывают головной убор. Пользователи Сети полагают, что это сделал лично Порошенко, однако по видео нельзя однозначно определить, кто схватил шапку — лично президент или его охранник.
Эпизод вызывал насмешки пользователей Сети.
"Она, видимо, спросила: "Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?" Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу", — съязвил Aleksei Polkhirev.
"Просто Петр суеверный. Есть такая традиция в Украине, если сорвать с человека шапку — станешь президентом", — пошутил Ярослав Ясинський.
"Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть", — написала Елена Лукаш.
"Пьяный, что ли?", — поинтересовалась Василиса Хрусталева.
"Петя, ты зачем шапку сорвал? Ну Марьиванна, она первая начала…", — сыронизировал Jora Mihaylovskiy.
Днем ранее в Червонограде Порошенко осадил местного жителя, задавшего ему вопрос о долгах компании "Львовуголь". Тогда президент заявил, что обратившийся к нему мужчина такой же шахтер, как он — балерина.
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Комментарии2
В мире , Украина , Петр Порошенко , Татьяна Высоцкая , Запорожье
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