В Сети высмеяли «пьяную» выходку Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сорвал шапку с головы девушки и был раскритикован за это. Видео инцидента на своем YouTube-канале опубликовала украинская журналистка Татьяна Высоцкая.

По ее словам, происшествие имело место накануне в Запорожской области, где глава государства находится с рабочей поездкой, а причиной поступка Порошенко стала «злость» из-за того, что ему кричала девушка.

Высоцкая отметила, что ей самой «показалось», будто девушка выкрикнула нечто об Анатолии Гриценко — сопернике Порошенко на предстоящих в марте выборах президента.

«Или нет? У кого есть техническая возможность, можете это выяснить?» — спросила журналистка подписчиков.

Они, однако, предпочли высказать о произошедшем свое мнение. По словам одного из них, Порошенко «совсем берега потерял», по мнению другого, «поплыл капитально», по словам третьего, «совсем с катушек слетел». ﻿ Многие при этом упоминали пристрастие к алкоголю, приписываемое президенту Украины.