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В Сети высмеяли «пьяную» выходку Порошенко 

Рамблер + ещё 1 32 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко сорвал шапку с головы девушки и был раскритикован за это. Видео инцидента на своем YouTube-канале опубликовала украинская журналистка Татьяна Высоцкая.
По ее словам, происшествие имело место накануне в Запорожской области, где глава государства находится с рабочей поездкой, а причиной поступка Порошенко стала «злость» из-за того, что ему кричала девушка.
Высоцкая отметила, что ей самой «показалось», будто девушка выкрикнула нечто об Анатолии Гриценко — сопернике Порошенко на предстоящих в марте выборах президента.
«Или нет? У кого есть техническая возможность, можете это выяснить?» — спросила журналистка подписчиков.
Они, однако, предпочли высказать о произошедшем свое мнение. По словам одного из них, Порошенко «совсем берега потерял», по мнению другого, «поплыл капитально», по словам третьего, «совсем с катушек слетел». ﻿ Многие при этом упоминали пристрастие к алкоголю, приписываемое президенту Украины.
«Не закусил, а алканов быстро развозит…﻿» — написал один из них.
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В мире , Видео , Украина
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