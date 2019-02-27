Немецкий депутат призвал наказать Порошенко за Донбасс

Международный трибунал, который вынесет приговор украинскому президенту Петру Порошенко , предложил создать депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. По его мнению, президент должен понести наказание за военные преступления на востоке Украины

Парламентарий отметил, что посетил Донбасс, и ситуация там только ухудшается.

«Это тактика Порошенко, и он хочет победить на выборах. Я считаю, что необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко», — цитирует немецкого политика Донецкое агентство новостей.

Он отметил, что суд будет демократическим только в том случае, если в самопровозглашённых ЛНР и ДНР наступит мир.