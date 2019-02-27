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Немецкий депутат призвал наказать Порошенко за Донбасс 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Международный трибунал, который вынесет приговор украинскому президенту Петру Порошенко, предложил создать депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. По его мнению, президент должен понести наказание за военные преступления на востоке Украины.
Парламентарий отметил, что посетил Донбасс, и ситуация там только ухудшается.
«Это тактика Порошенко, и он хочет победить на выборах. Я считаю, что необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко», — цитирует немецкого политика Донецкое агентство новостей.
Он отметил, что суд будет демократическим только в том случае, если в самопровозглашённых ЛНР и ДНР наступит мир.
Ранее News.ru писал, что депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул потребовал от действующего главы государства ответов на вопросы Верховной рады, связанные с расследованием хищений в армии. Также политик посоветовал лидеру отказаться от второго президентского срока.
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В мире , Видео , Александр Вилкул , Петр Порошенко , Верховная Рада
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