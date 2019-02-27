Довоевался: в чем обвиняют племянника Дмитрия Киселева

Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева , племянника телеведущего Дмитрия Киселева . Гражданина ФРГ обвиняют в подготовке «серьезного преступления против украинского государства». По данным следствия, в 2014 году он прошел военную подготовку и отправился в Донбасс. Киселева арестовали в Болгарии , после чего он был передан немецким властям.

Мюнхене начался процесс по делу Сергея Киселева, племянника ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрия Киселева. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

По данным следствия, гражданин Германии Сергей Киселев воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики, имея при себе автомат Калашникова и пистолет. Незадолго до участия в боевых действиях, в августе 2014 года, он прошел военную подготовку в лагере «Имперский легион», расположенном в Санкт-Петербурге , сообщает СМИ.

Прокуратура Германии обвиняет мужчину в подготовке «серьезного преступления» против Украины , которое угрожало безопасности страны. Также сотрудники правоохранительных органов считают, что он нарушил немецкий закон, который запрещает свободное ношение оружия гражданскими лицами.

После участия в боевых действиях в Донбассе племянник телеведущего отправился на Афон, а затем в Болгарию. Расследование в отношении Киселева началось еще в конце 2017 года. В мае 2018 года он был задержан в Болгарии, а после чего экстрадирован в Германию.

По данным СМИ, Сергей Киселев имеет сан священника. Он является священнослужителем немецкого управления Русской православной церкви Московского патриархата . Издание Die Welt отмечает, что он также фигурировал в церковных отчетах Зальцбурга и Мюнхена.

Телеведущий и гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев подтвердил ФАН информацию о суде над племянником.

«Его судят по европейским законам. То есть они считают, что те, кто воюет против украинского режима в Донбассе, — террористы. А у меня другая позиция. Я считаю, что этот режим — фашистский», — выразил свою позицию Киселев.

Ранее в интервью Юрию Дудю телеведущий сообщил, что его племянник Сергей получил награду за участие в военных действиях в Донбассе.

Отметим, что в ноябре 2018 года в Мариуполе осудили россиянина, который якобы был добровольцем ополчения ДНР.

«Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу», — заявляли в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, в феврале 2017 года он прибыл в Донецк, где поступил в батальон ополчения ДНР «Оплот». Осужденный якобы охранял военные объекты, обустраивал блокпосты ополченцев, а также патрулировал их. Помимо этого, как утверждают в ведомстве, мужчина «собирал информацию о расположении и количестве сил и средств» украинских военных и участвовал в боевых действиях.

В ноябре 2018 года гражданина Словакии Марио Р. обвинили в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Донбасса. Обвинение было предъявлено на основании данных, опубликованных украинской военной прокуратурой.

В 2017 году в Риге рассматривалось уголовное дело жителя Даугавпилса Артема Скрипника. Его обвиняли в участии в незаконных военных действиях за пределами страны, преступлениях против человечества и геноциде. По данным следствия, Скрипник участвовал в боевых действиях в Донбассе. В августе того же года мужчину оправдали по всем статьям, несмотря на то, что в ходе следствия он признался в убийстве более 100 человек, будучи снайпером, передавало издание «Спутник Латвия».

Уголовное преследование Скрипника возобновилось осенью 2018 года. Латвийские силовики вновь предъявили ему обвинения в попытке противозаконного участия в вооруженном конфликте на востоке Украины. Процесс по делу продолжается.