Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: больше половины американцев опасаются военной мощи России 

ТАСС + ещё 2 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство американцев (52%) считают, что российская военная мощь создает угрозу для жизненно важных интересов США. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду итоги опроса, проведенного социологической службой Gallup.
В 2016 году, отметили в службе, такого мнения придерживались 39% американцев, а в 2004 году — 18%. Опасения по поводу российской военной мощи высказали 65% участвовавших в нынешнем опросе членов Демократической партии США и 46% республиканцев.
Согласно итогам опроса, 32% американцев считают Россию основным противником США, годом ранее такое мнение высказывали 19%. В ходе нынешнего опроса Россию назвали основным соперником США 46% демократов и 14% республиканцев. Китай считают основным соперником 21% опрошенных, 14% назвали КНДР, 9% — Иран.
Опрос проводился с 1 по 10 февраля, в нем участвовали 1016 человек. Погрешность результатов оценивается в 4%.
ТАСС: последние новости
ABC: конгрессмены США представили законопроект с требованием раскрыть доходы президента РФ Немецкий депутат предложил создать международный трибунал по преступлениям Порошенко Додон заявил о возможности провокаций на участках в РФ, открывающихся к выборам в Молдавии
В мире , США , Демократическая партия США
Читайте также
Видео
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
«Донбасс находится на грани масштабных боевых действий»
В мире Украина
Глаза б не евровидели
В мире Статьи
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Украинский курорт превращается в болото из-за Крыма
В мире Украина
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
«Жульничество и хамство!»: новый скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение