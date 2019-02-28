Немецкий депутат призвал создать международный трибунал по Донбассу

Депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн считает необходимым создать международный трибунал по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях в Донбассе.

По его словам, в Донбасс он приезжает не в первый раз. По его мнению, обострении ситуации, которое наблюдается сейчас на линии соприкосновения, связано с предстоящими 31 марта выборами президента Украины

"На повестке дня выборы президента на Украине и ситуация на линии соприкосновения изменилась: участились обстрелы, и как мы узнали, 90% обстрелов — со стороны украинской власти. Нам кажется, что это такая тактика (президента Украины Петра) Порошенко", — заявил в среду на брифинге в Донецке Линдеманн.

По его мнению, после завершения конфликта в Донбассе необходимо создать международный трибунал по расследованию военных преступлений в регионе.

"Мое предложение — создать международный трибунал, где виновные в содеянных преступлениях, фашисты Украины должны быть осуждены и наказаны. Это должен быть трибунал всех государств Европы, в котором будут принимать участие квалифицированные юристы, которые будут рассматривать в соответствии с юридическими нормами данные преступления", — сказал в среду на брифинге в Донецке.

Он также выразил надежду, что после выборов на Украине к власти придут люди, которые остановят войну в Донбассе.