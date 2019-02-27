Глаза б не евровидели

Сразу после победы израильской певицы Неты Барзилай на «Евровидении-2018» в Лиссабоне злопыхатели потирали руки в ожидании грядущих скандалов — по правилам следующее вокальное состязание должно пройти в Израиле , куда из-за территориальных споров до сих пор отказываются приезжать некоторые знаменитости. Однако конфликт пришел, откуда не ждали — из Украины , которая отказалась участвовать в «Евровидении» в 2019 году. И да, в этом опять оказалась замешана Россия

Каждая страна по-своему решает, кто поедет представлять ее на международный музыкальный конкурс. Участника могут выбирать как путем народного голосования, так и при помощи экспертного жюри, которое вправе сформировать компания, обладающая правами на трансляцию «Евровидения» на территории страны. В России такими полномочиями обладают Первый канал и ВГТРК , которые назначают участника конкурса попеременно через год. Начиная с 1994 года, условия выдвижения менялись — кандидата выбирали либо при помощи жюри, либо по итогам национального голосования, которое суммировалось с мнением жюри. Так было вплоть до 2012 года, когда россияне решили отправить на «Евровидение» Бурановских бабушек. С тех пор участника выбирали за закрытыми дверями.

На Украине решение о том, кого отправить на конкурс, до сих пор проводится при помощи народного голосования в формате шоу, с полуфиналами и финалом, на которые можно купить билеты и увидеть вживую. Благодаря этой системе в конкурс 2019 года попали, к примеру, гражданка России Юлия Юрина (участница дуэта YUKO) и певицы Анна и Мария Опанасюк, мать которых занимает должность заместителя председателя Совета министров Крыма . В списке финалистов национального отбора также оказались артисты, ведущие концертную деятельность в России.

Финал национального отбора прошел 23 февраля. За несколько дней до мероприятия украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко , обнаруживший, что некоторые артисты, претендующие на «Евровидение», посмели выступать перед своими фанатами в соседней стране, забил тревогу, предложив вообще никого не отправлять на международное музыкальное состязание. «Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще демонстративно собираются делать это дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения того, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!» — заявил он.

Однако народная любовь, как выяснилось, не всегда идет в ногу с мнениями политиков. Победительницей украинского национального отбора на «Евровидение» стала певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv. Известная в прямом смысле слова — нередко публика узнает о существовании того или иного артиста уже после объявления его участником «Евровидения» (в России это произошло в случае с Юлией Самойловой — но, опять же, виновата система, при которой представителя назначают в закрытых кабинетах), но о Корсун такого сказать нельзя. В конце 2018 года украинская певица оказалась одной из самых популярных музыкантов у россиян — ее песня Drunk Groove заняла второе место по прослушиваниям в сервисе «Яндекс. Музыка», обогнав хиты «Медуза» музыканта Matrang и «Медина» рэпера Jah Khalib. Клип на Drunk Groove, опубликованный на YouTube, собрал 90 миллионов просмотров. Учитывая это, странно ожидать, что Maruv не была бы востребована в России и не вела в соседней стране концертную деятельность — и действительно, как минимум два концерта, в Москве Санкт-Петербурге , у Корсун были запланированы на апрель 2019 года. Однако неожиданная новость о схожести музыкальных вкусов у россиян и украинцев киевских политиков совсем не обрадовала.

После победы Maruv в нацотборе возмущения по поводу ее гастролей в России усилились — представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины, владеющие правами на трансляцию «Евровидения» в стране и заключающие с участниками конкурса соответствующие договоры, начали сомневаться, что народную избранницу можно выпускать на международную сцену. «В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину», — заявила член правления НОТУ Александра Кольцова , таинственно добавив фразу про некий пункт в контракте с певицей, который им еще предстоит обсудить.

Позже представители НОТУ публично выдвинули Maruv условие — если она хочет представлять Украину на «Евровидении», то гастроли в России для нее окажутся под запретом. Сроки этого запрета не уточнялись, но предположим, что речь шла о периоде с момента победы в нацотборе до финала «Евровидения» в мае — и в этом случае Корсун пришлось бы отказаться от апрельских выступлений в Москве и Петербурге. Это условие НОТУ представило как собственное, отметив, что не существует никаких украинских законов, запрещающих артистам зарабатывать деньги в России. Более того, условие было новым — его не выставляли ни певцу Melovin, ни группе O.Torvald, ни победительнице «Евровидения-2016» Джамале. А появление этого пункта объяснялось тем, что у прежних участников состязания не планировалось никаких концертов в России.

Анна Корсун явно была не готова к подобным перипетиям — в развернутом посте в Facebook от 25 февраля она призналась, что «последние 24 часа были самыми эмоциональными в ее жизни». Ознакомившись с договором, который ей предложили в НОТУ, певица обнаружила, что ее, по сути, хотят нанять в качестве рабыни. И дело было не в запрете гастролировать в России — от этих концертов Maruv была готова отказаться.

Артистка пожаловалась, что по контракту ей запрещается любая импровизация: «Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в два миллиона гривен». Также ее возмутил пункт, предусматривающий «четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ».

«Теоретически, меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и, в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в два миллиона гривен. Плюс компенсировать НОТУ якобы убытки!» — написала она.

Помимо этого, Корсун запрещалось без согласования с национальной телерадиокомпанией общаться с журналистами, в чем она увидела «полное нарушение свободы слова и прав человека».

Певица отметила, что в договоре было еще много абсурдных вещей, но больше всего ее возмутило вышеперечисленное — а также то, что взамен НОТУ не предоставляла никакой финансовой поддержки. Поездку на «Евровидение» Maruv должна была оплатить за свой счет: «Даже визой я должна заниматься сама». Корсун обвинила украинскую организацию в давлении и попытке отнять у нее заслуженную победу в национальном отборе.

В тот же день на сайте НОТУ появилось объявление о том, что Maruv не поедет на «Евровидение» из-за разногласий по поводу условий участия в конкурсе. Представители телерадиокомпании подчеркнули, что, несмотря на аполитичность «Евровидения», сложившаяся ситуация вынуждает их действовать в интересах страны.

«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора», — говорилось в заявлении компании.

Из слов представителей НОТУ становится понятно, что проблема с Maruv — в российско-украинских отношениях. Однако Корсун заявила, что основные разногласия вызвали «кабальные» условия контракта.

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — подчеркнула певица в своем Instagram.

На этом скандал не закончился. В НОТУ намекнули, что будут рассматривать других участников нацотбора, занявших второе и третье место, на роль представителя страны на «Евровидении», однако и те, и другие от почетной роли отказались. Женское трио Freedom Jazz, занявшее второе место, открестилось от участия, заявив, что уже подписывает договоры с европейским промоутером и ведет переговоры о выступлениях на фестивалях. Третий претендент, группа Kazka, отказался из принципа.

«Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей, а не сеять раздор, поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение»», — объявили артисты.

Группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в национальном отборе, пошла на упреждение и отказалась представлять Украину еще до того, как ей это предложили.

«Эта поездка не наша», — лаконично объяснили музыканты.

Тем временем Maruv в конфликте уже успели поддержать такие украинские звезды, как Потап, Иван Дорн , певицы Loboda и Вера Брежнева . В НОТУ ситуацию с «Евровидением» признали кризисной и отметили, что граждане страны разделились во мнениях о правильности действий телерадиокомпании. Представители организации заговорили о возможном отказе от участия в международном соревновании из-за «политизированного характера», который приобрело «Евровидение» в 2019 году.

Здесь, конечно, проявляются несостыковки — все-таки очевидно, что политический характер приобрел украинский нацотбор, а не само «Евровидение». Возникает резонный вопрос — если Maruv была готова отказаться от российских гастролей, а это, по заверениям НОТУ, было единственным новым условием договора, то в чем проявлялась ее роль «биты на политической арене»? В первом интервью, которое Корсун дала « Комсомольской правде в Украине», она ушла от вопроса, отметив лишь, что «договор был составлен на скорую руку без финальной редакции грамотных юристов, содержал ошибки и возможность двойного трактования многих пунктов». Певица усомнилась в том, что прежним участникам конкурса предоставляли именно такой контракт.

Российско-украинские отношения, без сомнения, сыграли свою роль в том, что Maruv не выступит на «Евровидении». Весь этот конфликт произошел из-за определенных настроений внутри страны и того, что участников выбирали не дяди в галстуках, а обычные украинцы. Но разнообразие мнений в обществе — естественное его состояние, а не что-то нежелательное.