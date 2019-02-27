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Грызлов: Донбасс находится на грани масштабных боевых действий 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Киев в преддверии выборов намеренно осложняет обстановку, ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
«Ситуация ухудшается, ВСУ наращивают количество тяжелых вооружений на линии соприкосновения. СММ ОБСЕ подтверждает резкую интенсификацию обстрелов. На линии соприкосновения вновь появились представители так называемых добровольческих батальонов ВСУ. Опыт показывает, что именно с ними связан рост числа нарушений режима прекращения огня», — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что Киев озвучивает новые угрозы в адрес Донбасса и намеренно осложняет обстановку перед выборами.
«В результате ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий», — заявил Грызлов.
Он добавил, что на переговорах контактной группы в Минске Киев пытается решать свои предвыборные задачи, отказываясь предметно решать и обсуждать проблемы безопасности.
«Украинская делегация вновь пыталась подменить повестку встречи, выступала с пропагандистскими заявлениями, не имеющими никакого отношения к Минским соглашениям», — сказал Грызлов.
По словам представителя России, Киев саботирует меры политического урегулирования конфликта и отказывается вести диалог с представителями ДНР и ЛНР.
«На заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о «весеннем перемирии», которая была поддержана российской делегацией и делегациями ДНР и ЛНР. При этом предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня киевской стороной было отвергнуто. В результате киевская сторона урезала всю конкретику, оставив только призыв к перемирию, и безосновательно отложила принятие решения о дате начала действия «весеннего перемирия» на неопределенное время», — сказал Грызлов.
В воскресенье в ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки в жилом районе населенного пункта Марьинка вблизи линии соприкосновения. Украинские силовики перед этим заявляли об обострении ситуации в Донбассе.
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В мире , Видео , Украина , Борис Грызлов , РИА Новости
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