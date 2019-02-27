Самойлова обрадовалась отказу украинских певцов от участия в «Евровидении»

Российская певица Юлия Самойлова , представлявшая Россию на «Евровидении» в 2018 году, обрадовалась отказу украинских исполнителей от участия в конкурсе.

«Меня очень радует новость о солидарности украинских артистов. Не хотелось бы видеть политическую подоплеку в творческом конкурсе. От политики есть уже определенная усталость. И думаю, что это мнение и зрителей, и артистов», — сказала Самойлова телеканалу «Звезда».

По мнению певицы, артисты оказались заложниками ситуации, когда для участия в песенном конкурсе им необходимо выразить поддержку идеям украинских властей.

Самойлова призвала отказаться от политики в музыкальных конкурсах.

«Это неправильно, этого не должно быть. Это то же самое, как лезть молочнику в дела адвокатов. Это нельзя смешивать», — заявила она.

Украина решила отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с национальным отбором. Лидера национального отбора певицу Maruv подвергли критике из-за частых выступлений в России, а затем предложили ей подписать контракт, условия которого она назвала рабскими. Maruv отказалась подписать его и заявила, что не желает быть «битой на политической арене».

После нее от участия в «Евровидении» отказались группы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие в национальном отборе второе, третье и четвертое места соответственно.