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Киев не согласовал инициативу ОБСЕ о «весеннем перемирии» с 6 марта 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии" с 6 марта. Об этом по итогам заседания заявил в среду журналистам полпред РФ в группе Борис Грызлов.
"Киев наращивает число обстрелов на линии соприкосновения. В связи с чем на заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о "весеннем перемирии", которая была поддержана российской делегацией и делегациями [провозглашенных] Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня киевской стороной было отвергнуто", — сказал он.
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В мире , Украина , Борис Грызлов , ОБСЕ
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