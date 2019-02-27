Киев не согласовал инициативу ОБСЕ о «весеннем перемирии» с 6 марта

Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии" с 6 марта. Об этом по итогам заседания заявил в среду журналистам полпред РФ в группе Борис Грызлов "Киев наращивает число обстрелов на линии соприкосновения. В связи с чем на заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о "весеннем перемирии", которая была поддержана российской делегацией и делегациями [провозглашенных] Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня киевской стороной было отвергнуто", — сказал он.