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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Трамп обнаружил "полезность" России

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия, Китай, Япония и Южная Корея будут «очень полезны» в вопросе денуклеаризации КНДР.

В Кремле заявили об угрозе отключения интернета в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут отключить Россию от глобального интернета, так как его «де факто» администрируют несколько компаний.

Индия и Пакистан начали воздушную войну

В Пакистане сообщили, что два индийских самолёта были сбиты в пакистанском воздушном пространстве.

Япония возмущена из-за поездки Иванова на Курилы

Японское правительство заявило протест России в связи с поездкой на российские южные Курилы спецпредставителя президента РФ.

США нанесут новый "удар" по России

Конгресс США опубликовал проект закона о введении новых санкций в отношении России.

Швеция задержала "российского шпиона"

В Швеции задержан человек, заподозренный в шпионаже в пользу России. Задержание состоялось минувшим вечером в центре Стокгольма.

Путин утвердил поручения по улучшению жизни россиян

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

У Су-57 обнаружили две проблемы

Массовое развертывание в российских войсках истребителя пятого поколения Су-57 сталкивается с двумя основными проблемами.

Тело Малашенко нашли на дереве

Медиаменеджер Игорь Малашенко был найден мертвым на дереве.
О смерти в Испании бывшего генерального директора НТВ и телерадиокомпании «Останкино» стало известно два дня назад.

Придуман способ борьбы с недобросовестными заправками

Министр энергетики Александр Новак рассказал о борьбе с фальсификацией топлива на АЗС. Министр заявил, что мониторинговые службы закрывают заправки за разбавленный бензин.

Российский боец ММА погиб в перестрелке

Боец смешанных единоборств Ахмед Гасанов был убит в ходе конфликта со стрельбой.
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В мире , Видео , Александр Новак , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Игорь Малашенко , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Конгресс США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , НТВ , Китай , КНДР , Южная Корея , Япония
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