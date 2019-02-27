Главные события среды

Трамп обнаружил "полезность" России

В Кремле заявили об угрозе отключения интернета в РФ

Индия и Пакистан начали воздушную войну

Япония возмущена из-за поездки Иванова на Курилы

Японское правительство заявило протест России в связи с поездкой на российские южные Курилы спецпредставителя президента РФ.

США нанесут новый "удар" по России

Швеция задержала "российского шпиона"

Путин утвердил поручения по улучшению жизни россиян

У Су-57 обнаружили две проблемы

Массовое развертывание в российских войсках истребителя пятого поколения Су-57 сталкивается с двумя основными проблемами.

Тело Малашенко нашли на дереве

О смерти в Испании бывшего генерального директора НТВ и телерадиокомпании «Останкино» стало известно два дня назад.

Придуман способ борьбы с недобросовестными заправками