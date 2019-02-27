Трамп обнаружил "полезность" России
Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия, Китай, Япония и Южная Корея будут «очень полезны» в вопросе денуклеаризации КНДР.
В Кремле заявили об угрозе отключения интернета в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут отключить Россию от глобального интернета, так как его «де факто» администрируют несколько компаний.
Индия и Пакистан начали воздушную войну
В Пакистане сообщили, что два индийских самолёта были сбиты в пакистанском воздушном пространстве.
Япония возмущена из-за поездки Иванова на Курилы
Японское правительство заявило протест России в связи с поездкой на российские южные Курилы спецпредставителя президента РФ.
США нанесут новый "удар" по России
Конгресс США опубликовал проект закона о введении новых санкций в отношении России.
Швеция задержала "российского шпиона"
В Швеции задержан человек, заподозренный в шпионаже в пользу России. Задержание состоялось минувшим вечером в центре Стокгольма.
Путин утвердил поручения по улучшению жизни россиян
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.
У Су-57 обнаружили две проблемы
Массовое развертывание в российских войсках истребителя пятого поколения Су-57 сталкивается с двумя основными проблемами.
Тело Малашенко нашли на дереве
Медиаменеджер Игорь Малашенко был найден мертвым на дереве.
О смерти в Испании бывшего генерального директора НТВ и телерадиокомпании «Останкино» стало известно два дня назад.
Придуман способ борьбы с недобросовестными заправками
Министр энергетики Александр Новак рассказал о борьбе с фальсификацией топлива на АЗС. Министр заявил, что мониторинговые службы закрывают заправки за разбавленный бензин.
Российский боец ММА погиб в перестрелке
Боец смешанных единоборств Ахмед Гасанов был убит в ходе конфликта со стрельбой.