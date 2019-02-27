Риск в угоду политике: как Киев намерен производить на Украине ядерное топливо совместно с США

Киев планирует построить завод по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС, заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик . По его словам, в проекте будет участвовать американская компания Westinghouse. По мнению экспертов, это решение в первую очередь политическое. Как отмечают специалисты, США намерены вытеснить Россию с украинского рынка ядерного топлива. Аналитики указывают, что на Украине не решены вопросы безопасности применения американских технологий на АЭС, а также хранения радиоактивных отходов.

Власти Украины объявили о планах строительства предприятия по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

«Буквально через полгода будем объявлять конкурс на строительство завода», — заявил Насалик на заседании Международного энергетического форума, организованного Институтом имени Адама Смита в Киеве 26 февраля.

По словам министра, при строительстве будут применяться иностранные технологии, которые предоставит американская компания Westinghouse. Планируется, что США также будут софинансировать проект.

Однако специалисты, близкие к «НАЕК Энергоатом» (оператор всех действующих атомных электростанций Украины), были удивлены таким заявлением Носалика, рассказал в разговоре с RT директор киевского Института энергетических проблем Дмитрий Марунич.

«Это всё какая-то фикция, этот завод никому на Украине не нужен. Киев собирался строить это предприятие совместно с российской стороной ещё во времена Януковича, в итоге завод так и не был построен. В теории и на практике потребности рынка Украины покрывает шведский завод Westinghouse», — считает украинский эксперт.

По словам Насалика, общий объём инвестиций в предприятие, на котором планируется производить топливные порошки и таблетки, составит $400 млн В политических целях

В начале 2000-х годов украинские власти приняли решение диверсифицировать поставки ядерного топлива и применять американские тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) наряду с российскими. В 2011-м компания Westinghouse начала поставлять на Украину свои ТВЭЛ.

Ранее в беседе с RT профессор Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Владимир Кузнецов критиковал подобное решение, которое, по его словам, может привести к аварии на АЭС Украины.

«Оригинальное топливо Westinghouse в реакторах советской конструкции технически разместить невозможно. В российской конструкции ТВЭЛы скомпонованы в виде упаковки, имеющей форму правильного шестигранника, подобно пчелиным сотам. ТВЭЛы Westinghouse расположены в квадратной упаковке, и тепловыделяющая сборка, соответственно, имеет форму квадрата», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Кузнецов также напомнил о чешском опыте по переводу атомных станций страны на американское топливо.

«У чехов были зафиксированы отказы 51 из 61 топливной сборки. Помимо угрозы аварии, их повреждение вело к значительным издержкам производства энергии. Реакторы приходилось останавливать вне очереди для замены испорченных кассет, а день простоя энергоблока оборачивается потерей около 10 млн крон для эксплуатирующей организации», — отметил эксперт.

На сегодняшний день атомная энергетика на Украине не развивается, считают аналитики. Из действующих в стране 15 ядерных реакторов шесть уже выработали свой ресурс. В таких условиях сложно говорить о целесообразности создания предприятия по производству ядерного топлива.

По словам Марунича, на украинских АЭС регулярно происходят сбои. Недавно встал третий энергоблок Запорожской АЭС, его так и не могут запустить. В 2012 году появлялись сведения о проблемах с модернизированным топливом ТВС-WR от Westinghouse, напомнил украинский эксперт.

«Однако пока заявлений о небезопасности топлива Westinghouse со стороны МАГАТЭ и Госатомрегулирования не поступало. Полагаю, что сложности существуют, но о них не говорят публично», — подчеркнул Маручин.

Константин Симонов. По мнению аналитиков, Украина пытается заменить российское ядерное топливо американской копией в политических целях. Украинские власти заявляют, что рвут все экономические связи с Россией, в том числе и в сфере атомной энергетики, рассказал в беседе с RT директор Фонда национальной энергетической безопасности

«Американская компания Westinghouse пытается заменить российских поставщиков. Это, конечно, несёт серьёзные риски, поскольку АЭС Украины настроены на российские тепловыделяющие элементы. Американцев вероятность возникновения очередного Чернобыля совершенно не волнует», — отметил эксперт.

Возникает вопрос, почему европейцы никак не реагируют на сложившуюся ситуацию, недоумевает Константин Симонов.

«Очень жаль, что европейцев Чернобыль ничему не научил и они позволяют проводить такие эксперименты над Украиной, а значит, и над собой. Украина находится в тяжелейшей экономической ситуации, а американцы выдадут им очередной кредит для постройки ненужного предприятия. При этом пока неясно главное — как Westinghouse собирается вывозить отработанное ядерное топливо», — отмечает эксперт.

Небезопасное хранение

В 2017 году украинские власти объявили о начале строительства хранилища ядерных отходов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Однако достоверной информации о ходе работ нет. Обеспокоенность экспертов тогда вызывали заявления официального Киева о том, что хранилище будет наземным, а ядерные отходы будут складироваться в специальных контейнерах.

Владимир Кузнецов в беседе с RT отмечает, что возникает вопрос, где Украина будет хранить американские радиоактивные отходы, если американцы полностью вытеснят Россию с рынка ядерного топлива.

«Украинцы используют американское топливо для BBP1000 (на Украине работают два типа ядерных реакторов: ВВР1000 и ВВР440. — RT), в частности на Южно-Украинской станции. Недавно они приступили к освоению топлива для реакторов ВВР440.

Основная проблема для Украины заключается в том, что отработанное топливо американцы не забирают на переработку. Один из главных вопросов в сложившейся ситуации — сможет ли Украина безопасно хранить отходы», — подчеркнул эксперт.

По словам Владимира Кузнецова, у Киева пока нет соответствующих хранилищ для отработанного ядерного топлива.

«Соглашение между Украиной и Россией о переработке ядерного топлива сроком на 20 лет подписано ещё в 1993 году. По нему Россия поставляет тепловыделяющие элементы, затем забирает отработанное топливо на переработку», — сказал эксперт.

Где украинские власти планируют хранить американские радиоактивные отходы, пока неясно, также отметил Дмитрий Марунич.

По мнению экспертов, подобная ситуация с нерешённым вопросом хранения радиоактивных отходов чревата самыми непредсказуемыми последствиями.