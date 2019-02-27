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Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе 

ТАСС 16 минут назад
Фото: Reuters
Координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе. Об этом сообщило министерство иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"Республики cконцентрировали внимание на необходимости подтверждения сторонами своих обязательств по соблюдению устойчивого режима прекращение огня в силу того, что действующее перемирие по факту исчерпало свой ресурс из-за непрекращающихся нарушений со стороны вооруженных формирований Украины, — говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале ведомства. — В этой связи координатором от ОБСЕ предложено ввести весеннее перемирие".
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве ДНР, республики предложили ввести перемирие с учетом тех дополнительных мер, по которым у сторон конфликта нет разногласий. В частности, речь идет о запрете на ведение диверсионной и разведывательной деятельности, на продвижение сторон, а также на ведение снайперской стрельбы. Кроме того, предлагается отказаться от ведения огня в трехкилометровой зоне вокруг и в направлении критически важных объектов гражданской инфраструктуры и ввести единый порядок согласования гарантий безопасности на любые мероприятия в районах, граничащих с линией соприкосновения сторон, и механизм контроля его соблюдения.
В настоящее время ведется обсуждение данного предложения.
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Источник: российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Пакистана Еще одна украинская группа отказалась ехать на "Евровидение" Зеленский заявил о достижении полного взаимопонимания с Волкером
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