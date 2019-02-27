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Над Пакистаном развернули российские самолеты. Они сели в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Из-за обострения конфликта между Пакистаном и Индией двум российским самолетам авиакомпании Azur Air, летевшим чартерными рейсами Москва-Фукуок (Вьетнам) и Санкт-Петербург-Краби (Тайланд), пришлось вернуться в Россию. Командиры экипажей решили посалить самолеты в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».
«В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, с целью обеспечения безопасности полетов, командиры воздушных судов приняли решение вернуться на территорию России. Посадка рейсов будет производиться в Екатеринбурге в штатном режиме», — рассказали «ФедералПресс» в Azur Air.
В компании добавили, что после замены экипажей самолетов пассажиры будут доставлены к местам отдыха безопасным маршрутом.
«Авиакомпания обязуется доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации», — резюмировали Azur Air.
Согласно онлайн-табло аэропорта «Кольцово», рейс Санкт-Петербург-Краби прибыл в Екатеринбург в 15:30, а самолет из Москвы сядет в 16:30 по московскому времени.
Напомним, 14 февраля пакистанский террорист-смертник подорвал автобус с индийскими военными. В ответ накануне индийские истребители атаковали позиции боевиков в Пакистане, а сегодня Пакистан нанес ответный авиаудар. В данный момент на границе Индии и Пакистана ведется перестрелка.
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В мире , Видео , Конфликты , Аэропорт Кольцово , ФедералПресс , Вьетнам , Екатеринбург , Пакистан
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