Над Пакистаном развернули российские самолеты. Они сели в Екатеринбурге

Из-за обострения конфликта между Пакистаном и Индией двум российским самолетам авиакомпании Azur Air, летевшим чартерными рейсами Москва-Фукуок ( Вьетнам ) и Санкт-Петербург-Краби (Тайланд), пришлось вернуться в Россию . Командиры экипажей решили посалить самолеты в екатеринбургском аэропорту «Кольцово»

«В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, с целью обеспечения безопасности полетов, командиры воздушных судов приняли решение вернуться на территорию России. Посадка рейсов будет производиться в Екатеринбурге в штатном режиме», — рассказали «ФедералПресс» в Azur Air.

В компании добавили, что после замены экипажей самолетов пассажиры будут доставлены к местам отдыха безопасным маршрутом.

«Авиакомпания обязуется доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации», — резюмировали Azur Air.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Кольцово», рейс Санкт-Петербург-Краби прибыл в Екатеринбург в 15:30, а самолет из Москвы сядет в 16:30 по московскому времени.

Напомним, 14 февраля пакистанский террорист-смертник подорвал автобус с индийскими военными. В ответ накануне индийские истребители атаковали позиции боевиков в Пакистане, а сегодня Пакистан нанес ответный авиаудар. В данный момент на границе Индии и Пакистана ведется перестрелка.