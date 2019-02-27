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Представитель Госдепа США принял Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер провел встречу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщили в предвыборном штабе «Команда Зеленского».
Встреча прошла в минувший вторник, передает «Интерфакс».
На ней также присутствовала посол США в Киеве Мари Йованович. В сообщении отмечается, что переговоры оказались содержательными, и в ходе встречи сторонам удалось достичь полного взаимопонимания.
Напомним, ранее Зеленский предложил украинцам самостоятельно определить кандидатов на должности членов правительства и премьер-министра, которые займут посты в случае его победы.
Зеленский лидирует в предвыборной гонке — по данным Киевского международного института социологии, за него готовы проголосовать 26,4% жителей Украины. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко — у него 18%. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко третья — свои голоса ей готовы отдать 13,8% украинцев.
Опрос проводился c 8 по 20 февраля 2019 года среди 2042 респондентов по всей территории Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Мари Йованович , Госдеп США , Интерфакс , США
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