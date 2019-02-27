Представитель Госдепа США принял Зеленского

Встреча прошла в минувший вторник, передает «Интерфакс»

На ней также присутствовала посол США в Киеве Мари Йованович . В сообщении отмечается, что переговоры оказались содержательными, и в ходе встречи сторонам удалось достичь полного взаимопонимания.

Напомним, ранее Зеленский предложил украинцам самостоятельно определить кандидатов на должности членов правительства и премьер-министра, которые займут посты в случае его победы.

Зеленский лидирует в предвыборной гонке — по данным Киевского международного института социологии, за него готовы проголосовать 26,4% жителей Украины. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко — у него 18%. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко третья — свои голоса ей готовы отдать 13,8% украинцев.

Опрос проводился c 8 по 20 февраля 2019 года среди 2042 респондентов по всей территории Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.