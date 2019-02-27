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Источник: украинская делегация покинула заседание по Донбассу в Минске 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Делегация Киева под надуманным предлогом покинула заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске, сорвав обсуждение вопроса обмена пленными, сообщил РИА Новости источник на переговорах.
Очередные заседания тематических подгрупп по урегулированию ситуации в Донбассе проходят в среду в Минске.
"Заседание подгруппы по гуманитарным вопросам не смогло пройти в полном формате в связи с тем, что представители Украины покинули заседание под надуманным предлогом, фактически уйдя от обсуждения важных вопросов обмена удерживаемыми лицами, выполнения ранее взятых на себя обязательств по обмену и целого комплекса других гуманитарных вопросов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за произошедшего "в очередной раз откладывается решение вопроса, связанного с освобождением удерживаемых лиц". "Они придумали эту ситуацию, чтобы не принимать решение об освобождении людей, которые удерживаются Украиной", — добавил источник.
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В мире , Украина , РИА Новости , Минск
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