Источник: украинская делегация покинула заседание по Донбассу в Минске

Делегация Киева под надуманным предлогом покинула заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске , сорвав обсуждение вопроса обмена пленными, сообщил РИА Новости источник на переговорах.

Очередные заседания тематических подгрупп по урегулированию ситуации в Донбассе проходят в среду в Минске.

"Заседание подгруппы по гуманитарным вопросам не смогло пройти в полном формате в связи с тем, что представители Украины покинули заседание под надуманным предлогом, фактически уйдя от обсуждения важных вопросов обмена удерживаемыми лицами, выполнения ранее взятых на себя обязательств по обмену и целого комплекса других гуманитарных вопросов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за произошедшего "в очередной раз откладывается решение вопроса, связанного с освобождением удерживаемых лиц". "Они придумали эту ситуацию, чтобы не принимать решение об освобождении людей, которые удерживаются Украиной", — добавил источник.