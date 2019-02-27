«Поеду спасать». Сердючка высказалась о Евровидении

«Поеду спасать». Сердючка готова представить Украину на «Евровидении»

Украинский артист Андрей Данилко , прославившийся благодаря образу Верки Сердючки, заявил, что готов представлять Украину на «Евровидении-2019» в «крайнем случае». Об этом он рассказал телеканалу «360».

В 2007 году Данилко-Сердючка выступал на «Евровидении» в Хельсинки с песней Dancing Lasha Tumbai и занял второе место. Верка Сердючка в том номере предстала в серебристом костюме и головном уборе в виде звезды.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать! Верка Сердючка», — заявил он.

Данилко посетовал, что конкурс вышел за рамки музыкального. По его словам, у людей «отпадает охота» участвовать в нем.

На «Евровидение-2019» от Украины должна была поехать певица Maruv (Анна Корсун), выигравшая национальный отбор. Однако в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) заявили, что она сможет представлять страну только в случае отказа от гастролей в России (ранее она выступала в РФ). Такой пункт содержался в контракте, который певица получила на ознакомление.

Корсун была готова отказаться от гастролей, но другие условия контракта, в частности, большие штрафы, ее не устроили.

Вместо Maruv на «Евровидение» предложили поехать группам Freedom-jazz и Kazka, занявшим в отборе второе и третье места соответственно. Однако они отказались. В НОТУ заявили, что Украина может отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.