«Поеду спасать». Сердючка высказалась о Евровидении

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«Поеду спасать». Сердючка готова представить Украину на «Евровидении» 

Рамблер 35 минут назад
Украинский артист Андрей Данилко, прославившийся благодаря образу Верки Сердючки, заявил, что готов представлять Украину на «Евровидении-2019» в «крайнем случае». Об этом он рассказал телеканалу «360».
В 2007 году Данилко-Сердючка выступал на «Евровидении» в Хельсинки с песней Dancing Lasha Tumbai и занял второе место. Верка Сердючка в том номере предстала в серебристом костюме и головном уборе в виде звезды.
«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать! Верка Сердючка», — заявил он.
Данилко посетовал, что конкурс вышел за рамки музыкального. По его словам, у людей «отпадает охота» участвовать в нем.
На «Евровидение-2019» от Украины должна была поехать певица Maruv (Анна Корсун), выигравшая национальный отбор. Однако в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) заявили, что она сможет представлять страну только в случае отказа от гастролей в России (ранее она выступала в РФ). Такой пункт содержался в контракте, который певица получила на ознакомление.
Корсун была готова отказаться от гастролей, но другие условия контракта, в частности, большие штрафы, ее не устроили.
Вместо Maruv на «Евровидение» предложили поехать группам Freedom-jazz и Kazka, занявшим в отборе второе и третье места соответственно. Однако они отказались. В НОТУ заявили, что Украина может отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.
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В мире , Видео , Андрей Данилко , Хельсинки
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