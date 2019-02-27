Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Newsweek: Мадлен Олбрайт извинилась за недооценку России 

Газета.ру + ещё 1 1 час назад
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт извинилась перед экс-кандидатом в президенты от республиканской партии, действующим сенатором США Миттом Ромни за то, что недооценила Россию. Об этом она заявила во время слушаний в комитете по разведке палаты представителей США, пишет Newsweek.
Отмечается, что во время предвыборной кампании 2012 года опасения Ромни о том, что Москва является самым большим противником Вашингтона, высмеивались его соперником и экс-президентом США Бараком Обамой. Олбрайт сказала, что была неправа в отношении возможностей России.
Олбрайт отметила, что президент России Владимир Путин «сыграл очень хорошую партию, имея плохие карты на руках».
Главным соперником Ромни на президентских выборах в 2012 году был Барак Обама, который баллотировался от демократической партии США. Бывший президент США во время широко освещаемых предвыборных дебатов упрекнул Ромни за то, что тот считал Россию главной геополитической угрозой, объяснив свое несогласие с этим тезисом тем, что «холодная война закончилась 20 лет назад».
Как отмечает издание, во время слушаний на этой неделе конгрессмены сошлись во мнениях о том, что Россия является одним из крупнейших противников как американских, так и демократических ценностей.
Газета.ру: последние новости
NBC: Трамп одобрил кибератаку против России Адмирал ВМС США: Арктика останется открытой, несмотря на амбиции России "Российская пропаганда на Netflix": Washington Post о сериале "Троцкий"
Комментарии8
В мире , Видео
Читайте также
Видео
Над Пакистаном развернули российские самолеты
В мире Конфликты
Очередная группа отказалась представлять Украину на «Евровидении»
В мире Украина
Тело Малашенко нашли на дереве
Происшествия
В МИД высказались о конфликте Индии и Пакистана
Политика
Как Трамп победил «русских троллей»
Интернет Наука и техника
Ликвидация боевиков на Кавказе попала на видео
Происшествия
Решена судьба участника дела дознавательницы из Уфы
Происшествия
Кого развернут на границе: через Минск больше не уехать
Политика Статьи
Олбрайт извинилась за недооценку России
В мире
Предсказана скорая катастрофа в США
Наука и техника Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение