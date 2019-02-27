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Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В столице Вьетнама началась встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном; глава Соединенных Штатов назвал своего собеседника «великим лидером».
«Я надеюсь, что он (саммит) будет очень успешным», — передает слова Трампа ТАСС.
Встреча началась в знаменитом отеле Sofitel Legend Metropole. Сначала лидеры двух стран проведут встречу в формате тет-а-тет, она продлится примерно 20 минут. Затем состоится рабочий ужин, на который по графику отведено 1,5 часа, передает РИА «Новости».
Предполагается, что в четверг переговоры продолжатся.
Стороны собираются обсудить договоренности, которые были достигнуты в ходе первой встречи, состоявшейся в Сингапуре. Перед встречей лидеров делегации США и КНДР работали над совместным заявлением.
Источники заявили, что США намерены на саммите с КНДР достичь прогресса по нескольким направлениям, в том числе в мирных договоренностях между двумя странами, денуклеаризации и возвращению останков американских солдат, которые пропали без вести во время Корейской войны.
Кроме того, в Белом доме сообщили, что будет разработано общее понимание, что представляет собой денуклеаризация.
Накануне Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Глава Совбеза России Николай Патрушев пессимистично высказался об ожиданиях от встречи Трампа и Ким Чен Ына.
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В мире , Видео , США , Чен Ким , Николай Патрушев , Дональд Трамп , Совет безопасности РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Вьетнам , КНДР
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