Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером»

«Я надеюсь, что он (саммит) будет очень успешным», — передает слова Трампа ТАСС.

Встреча началась в знаменитом отеле Sofitel Legend Metropole. Сначала лидеры двух стран проведут встречу в формате тет-а-тет, она продлится примерно 20 минут. Затем состоится рабочий ужин, на который по графику отведено 1,5 часа, передает РИА «Новости»

Предполагается, что в четверг переговоры продолжатся.

Стороны собираются обсудить договоренности, которые были достигнуты в ходе первой встречи, состоявшейся в Сингапуре. Перед встречей лидеров делегации США и КНДР работали над совместным заявлением.

Источники заявили, что США намерены на саммите с КНДР достичь прогресса по нескольким направлениям, в том числе в мирных договоренностях между двумя странами, денуклеаризации и возвращению останков американских солдат, которые пропали без вести во время Корейской войны.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что будет разработано общее понимание, что представляет собой денуклеаризация.