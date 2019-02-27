Пакистанцы показали видео с задержанным индийским пилотом

Captured Indian pilot wing commander Abhi Nandan (service no. 27981). #Pakistan has captured 2 Indian pilots after shooting down 2 jets, 1 is in hospital, other in custody. pic.twitter.com/XCXfe5NYNd— Sana Jamal (@Sana_Jamal) 27 февраля 2019 г.

Военные Пакистана обнародовали видео и несколько фотоснимков со взятым в плен пилотом индийских ВВС. Другой летчик, по некоторым данным, госпитализирован.

В видеоролике демонстрируется мужчина, глаза которого завязаны повязкой темного цвета. На его лице сохранились следы от потеков крови. Тем не менее он стоит самостоятельно и добровольно общается с допрашивающими его лицами.

"Меня зовут командир авиакрыла Абхи Нандан. Мой служебный номер 27981. Я пилот и исповедую индуизм, ” — приводит слова пилота портал Defence Blog.

Pakistan releases video of captured Indian pilothttps://t.co/cp02AqPLrn pic.twitter.com/9QxECSp8yK— Defence blog (@Defence_blog) 27 февраля 2019 г. Затем летчик интересуется, находится ли он под стражей пакистанских военных и, получив утвердительный ответ, говорит: "Извините, сэр, это все, что я должен вам сказать”.

Напомним, что ранее пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил о задержании двух индийских пилотов, управлявших сбитыми истребителями. Один из них упал на территории Кашмира, другой — в Индии.

Инцидент произошел после того, как в ночь 26 февраля индийские ВВС нанесли авиаудары по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в Пакистане. В налете участвовали 12 истребителей Mirage-2000, которые применяли высокоточные бомбы с лазерным наведением.