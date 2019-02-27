Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пакистанцы показали видео с задержанным индийским пилотом 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Военные Пакистана обнародовали видео и несколько фотоснимков со взятым в плен пилотом индийских ВВС. Другой летчик, по некоторым данным, госпитализирован.
В видеоролике демонстрируется мужчина, глаза которого завязаны повязкой темного цвета. На его лице сохранились следы от потеков крови. Тем не менее он стоит самостоятельно и добровольно общается с допрашивающими его лицами.
"Меня зовут командир авиакрыла Абхи Нандан. Мой служебный номер 27981. Я пилот и исповедую индуизм, ” — приводит слова пилота портал Defence Blog.
Затем летчик интересуется, находится ли он под стражей пакистанских военных и, получив утвердительный ответ, говорит: "Извините, сэр, это все, что я должен вам сказать”.
Напомним, что ранее пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил о задержании двух индийских пилотов, управлявших сбитыми истребителями. Один из них упал на территории Кашмира, другой — в Индии.
Инцидент произошел после того, как в ночь 26 февраля индийские ВВС нанесли авиаудары по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в Пакистане. В налете участвовали 12 истребителей Mirage-2000, которые применяли высокоточные бомбы с лазерным наведением.
Российская Газета: последние новости
Венесуэла разворачивает войска на границе с Колумбией Группа KAZKA отказалась представлять Украину на "Евровидении" Вице-премьер Украины назвал "Евровидение" частью гибридной войны
Комментарии3
В мире , Азия
Читайте также
Видео
Тело Малашенко нашли на дереве
Происшествия
Предсказана скорая катастрофа в США
Наука и техника Катастрофы
Приходько пожалела об участии в «Евровидении» от России
Шоу-бизнес Украина
«Пустые слова»: В Крыму ответили Порошенко
Политика
США пригрозили России
США В мире
Пока вы спали: Порошенко велел наступать
Общество
Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером»
В мире США
«Поеду спасать». Сердючка высказалась о Евровидении
В мире
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Maruv обратилась к фанатам на русском языке
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение