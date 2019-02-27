Трамп обнаружил «полезность» России

Трамп внёс Россию в число «очень полезных» стран в ситуации с КНДР

«Ким Чен Ын и я очень сильно постараемся договориться о чём-то по поводу денуклеаризаци и потом сделать из Северной Кореи центр экономической силы. Я считаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны», — написал он в Twitter.

All false reporting (guessing) on my intentions with respect to North Korea. Kim Jong Un and I will try very hard to work something out on Denuclearization & then making North Korea an Economic Powerhouse. I believe that China, Russia, Japan & South Korea will be very helpful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.

Ранее Трамп заявил, что в случае, если Северная Корея согласится провести денуклеаризацию, то её ожидает процветание.

26 февраля президент США прибыл в Ханой, где пройдут его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Подробнее о предстоящей встрече — в материале RT.