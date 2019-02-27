Трамп обнаружил «полезность» России

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Трамп внёс Россию в число «очень полезных» стран в ситуации с КНДР 

RT на русском 56 минут назад
Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия, Китая, Япония и Южная Корея будут «очень полезны» в вопросе денуклеаризации КНДР.
«Ким Чен Ын и я очень сильно постараемся договориться о чём-то по поводу денуклеаризаци и потом сделать из Северной Кореи центр экономической силы. Я считаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны», — написал он в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что в случае, если Северная Корея согласится провести денуклеаризацию, то её ожидает процветание.
26 февраля президент США прибыл в Ханой, где пройдут его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Подробнее о предстоящей встрече — в материале RT.
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В мире , Видео , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Китай , КНДР , Южная Корея , Япония
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