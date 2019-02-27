Украина изменит правила отбора кандидатов на Евровидение

Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио усовершенствовать условия отбора представителя страны на конкурсе «Евровидение». Отмечается, что соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Ранее стало известно, что группа KAZKA, занявшая на Украине третье место в национальном отборе на Евровидение, отказалась от участия в песенном конкурсе.

25 февраля в НОТУ заявили, что исполнительница Анна Корсун (Maruv), одержавшая победу в финале национального отбора, не будет представлять Украину на Евровидении.