Действия США в Венесуэле: сначала грабеж — затем переворот

США должны разморозить счета Венесуэлы с $11 млрд вместо «лицемерных попыток насильственно накормить» страну гуманитарной помощью на $20 млн, заявил постпред России при ООН Василий Небензя . По его словам, Каракас должен получить возможность платить за поставки медикаментов и продовольствия. Американцы и их союзники хотят совершить в Венесуэле госпереворот, добавил он.

администрации США есть только одна цель в Венесуэле — насильственная смена власти, в том числе и с помощью военной силы. Если бы Вашингтон реально хотел помочь венесуэльцам, то разморозил бы государственные счета, заявил постоянный

представитель России при ООН Василий Небензя, передает НСН.

«Власти Венесуэлы готовы принимать необходимое для страны гуманитарное и техническое содействие. <…> Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд в нефтяных и банковских активах», — подчеркнул постпред на заседании Совбеза ООН.

По словам Небензи, в Британии заморожены венесуэльские золотые активы на $1,2 млрд, а также США арестовали активы нефтяной госкорпорации PDVSA на $7 млрд Кроме того, в Штатах заморожены счета компаний Венесуэлы на $11 млрд Из-за этого Каракас не может позволить себе оплатить медикаменты и продовольствие для венесуэльцев, добавил Небензя.

Методы США и их сателлитов, по его словам, похожи на пытку, на «принудительное кормление». При этом «помощь» на $20 млн у Небензи «язык не поворачивается назвать „гуманитарной“.

Небензя также призвал Совет Безопасности ООН принять документ, аналогичный американскому предложению по Гаити, где тоже проходят акции протеста. В сообщении США, представленном Совбезу, граждан Гаити призывают к мирному протесту, а также выражается приверженность к сотрудничеству с властями страны.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов полагает, что контроль над Венесуэлой важен США из-за сотрудничества Каракаса с властями Кубы и их роли в „левой коалиции“ в Южной Америке, передает ФАН.

»На Венесуэлу смотрят во всем мире, и смотрят, как правило, положительно. Ведь в Венесуэле есть и рыночные отношения, и демократия. Обратите внимание, что самозванец, назвавший себя президентом, занимает должность председателя парламента. В Венесуэле все партии свободно могут участвовать в выборах, президент прислушивается ко всем мнениям. Мадуро не диктатор, как его хотят выставить, а демократически избранный руководитель государства», — убежден эксперт.

Постпред Кубы в ООН Ана Родригес заявила, что власти США готовят почву для военной операции в Венесуэле под «гуманитарным предлогом». Она также добавила, что попытка завезти силой в Венесуэлу гуманитарную помощь является серьезным нарушением международного права. Родригес подчеркнула, что власти США пытаются подорвать суверенитет Венесуэлы.

Кроме того, постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй заявил, что Пекин также выступает против военного вмешательства в Венесуэле.

По его словам, Китай призывает международное сообщество содействовать стабильности в Венесуэле. Китайский дипломат добавил, что КНР также выступает против гуманитарной помощи Венесуэле «в политических целях» — решением кризиса в Венесуэле должны заниматься граждане республики.

Накануне специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс сообщил, что Вашингтон не планирует проводить военную операцию в этой южноамериканской республике.

«Политика в том, чтобы использовать дипломатию, экономическое и политическое давление», — подчеркнул спецпредставитель.

Он также сообщил, что на этой неделе США представят резолюцию по Венесуэле, которая должна обязать власти страны впустить грузовики с гуманитарной помощью. По словам Абрамса, также планируется расширить санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро , которого Вашингтон называет «диктатором».

При этом тремя днями ранее госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил слова президента Дональда Трампа о возможном применении военной силы против Венесуэлы — это одна из опций ради «светлого будущего венесуэльцев» и «торжества демократии».

Кроме того, Помпео подчеркнул, что Штаты не собираются под видом гуманитарной помощи перебрасывать в Венесуэлу оружие и наркотики. «Это только гумпомощь, только и всего», — добавил он. Одна из задач США в Венесуэле — свести до нуля влияние России и Кубы в этой стране и «утрата ими былых позиций», добавил Помпео.

Из-за экономического и политического кризиса из Венесуэлы бегут местные жители. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы бежали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо. Еще порядка 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года.