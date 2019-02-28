МИД Китая обеспокоен ростом напряженности между Индией и Пакистаном

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши выразил обеспокоенность по поводу роста напряженности между Индией и Пакистаном.

Как сообщается на сайте МИД КНР, министр иностранных дел Пакистана позвонил своему китайскому коллеге в среду ночью, чтобы сообщить о последних деталях ситуации с Индией. Отмечается, что Куреши выразил надежду, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в смягчении текущей напряженной обстановки.

Ван И, в свою очередь, выразил глубокую обеспокоенность по поводу возрастания напряженности между Индией и Пакистаном и вновь выразил надежду на то, что обе стороны проявят сдержанность и в полной мере будут следовать договоренностям о предотвращении эскалации ситуации.

Кроме того, глава МИД Китая подчеркнул необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, добавив, что китайская сторона не желает видеть актов нарушения принципов международных отношений.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне". Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.