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Украинская певица Maruv после скандала с «Евровидением» обратилась к фанатам на русском языке 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Instagram
Украинская певица Maruv, отказавшаяся от участия в конкурсе «Евровидение» из-за «кабальных» условия контракта, обратилась к фанатам на русском языке, попросив их не обострять конфликт из-за этой ситуации.
«Всем спасибо огромное за поддержку, вы невероятные. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию. Хочу сказать, что все, что ни случается, все к лучшему», — заявила она артистка в Instagram, обращаясь к фанатам на русском языке.
Maruv отметила, что теперь у нее появилось время на подготовку сольного концерта в Киеве и нового альбома.
«Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я», — заявила артистка, попросив фанатов не вступать в конфликты из-за сложившейся ситуации.
Тем временем организаторы украинского отбора на «Евровидение» после отказа певицы Maruv и группы Freedom-jazz girls band представлять страну решили, что в конкурсе может принять участие группа Kazka.
Перед этим Национальная общественная телерадиокомпания Украины вообще усомнилась, что продолжит участие в «Евровидении».
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В мире , Украина
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