Волкер заверил, что США никогда не оставят Украину

"США очень поддерживают Украину, мы ваши партнеры в реформах. Вы их проводите, определяете, а мы будем стоять рядом с вами и сейчас, и во время выборов, и после выборов, независимо от их результатов", — заверил он.

Одновременно представитель Госдепа призвал сделать предстоящие на Украине президентские и парламентские выборы "наичистейшими", а также традиционно призвал бороться в стране с коррупцией, "работать во всех секторах демократических институтов, судебной власти, парламенте, экономике".

Выборы президента Украины назначены на 31 марта, парламентские состоятся осенью.