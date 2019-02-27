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Волкер заверил, что США никогда не оставят Украину 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты Америки будут оказывать Украине поддержку и никогда не оставят ее, даже независимо от результатов будущих выборов в стране. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, выступая в среду на международном форуме в Киеве.
"США очень поддерживают Украину, мы ваши партнеры в реформах. Вы их проводите, определяете, а мы будем стоять рядом с вами и сейчас, и во время выборов, и после выборов, независимо от их результатов", — заверил он.
Одновременно представитель Госдепа призвал сделать предстоящие на Украине президентские и парламентские выборы "наичистейшими", а также традиционно призвал бороться в стране с коррупцией, "работать во всех секторах демократических институтов, судебной власти, парламенте, экономике".
Выборы президента Украины назначены на 31 марта, парламентские состоятся осенью.
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В мире , США , Курт Волкер , Госдеп США
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