В Швеции заявили о задержании «российского шпиона»

Полиции безопасности Швеции SÄPO (СЭПО) заявила в среду о задержании подозреваемого в сборе разведданных предположительно в пользу РФ , говорится в пресс-релизе организации.

"Речь идет о человеке, который предположительно был завербован агентом российских спецслужб, работающим под дипломатическим прикрытием", — приводятся в сообщении слова руководителя подразделения контрразведки Даниэля Стенлинга (Daniel Stenling).

Подозреваемый работал в высокотехнологической сфере. Он был задержан накануне в центре Стокгольма.