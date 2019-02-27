Полиции безопасности Швеции SÄPO (СЭПО) заявила в среду о задержании подозреваемого в сборе разведданных предположительно в пользу РФ, говорится в пресс-релизе организации.
"Речь идет о человеке, который предположительно был завербован агентом российских спецслужб, работающим под дипломатическим прикрытием", — приводятся в сообщении слова руководителя подразделения контрразведки Даниэля Стенлинга (Daniel Stenling).
Подозреваемый работал в высокотехнологической сфере. Он был задержан накануне в центре Стокгольма.