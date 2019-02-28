Мадуро: венесуэльцы против военной интервенции США

По его словам, венесуэльцы также отвергают вмешательство во внутренние дела республики.

Он добавил, что большинство граждан страны хотят, чтобы ситуацию в Венесуэле была разрешена путем диалога между жителями республики.

Мадуро подчеркнул, что в Венесуэле проходят массовые манифестации в поддержку мира в стране.