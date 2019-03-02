Смогут ли Индия и Пакистан удержаться от эскалации конфликта

Индия и Пакистан смогут сдержать рост напряжённости в отношениях, однако решение вопроса Кашмира займёт не одно десятилетие. Такое мнение высказали опрошенные RT эксперты. При этом они отметили, что странам не нужно международное посредничество в переговорах. Ранее Исламабад передал Нью-Дели лётчика индийских ВВС, попавшего в плен после того, как его самолёт был сбит пакистанской авиацией. Обе стороны конфликта заявили о готовности начать диалог. Между тем Индия напомнила, что для неё главным условием в вопросе нормализации двусторонних отношений является прекращение деятельности террористических организаций, которые находятся на территории Пакистана.

Индийский военный лётчик Абхинандан Вардхаман, оказавшийся в пакистанском плену после того, как пилотируемый им самолёт был сбит силами ВВС Пакистана, вернулся на родину. После передачи он был тут же отправлен на медосмотр.

«Был назначен медицинский осмотр, поскольку пилот ВВС катапультировался из самолёта», — заявил вице-маршал ВВС Индии Рави Гопал Кришана Капур.

Правительство Пакистана заявило, что на этот шаг Исламабад пошёл ради стабилизации отношений с Индией.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши согласился с инициативой России стать посредником в переговорах между двумя странами для снижения напряжённости.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчёт Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряжённость», — цитируют слова Куреши пакистанские СМИ.

Напомним, ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что если обе стороны выразят такое желание, Москва готова предоставить Исламабаду и Нью-Дели переговорную площадку для урегулирования конфликта.

Ранее ситуацию на индо-пакистанской границе обсудили главы России и Индии — 28 февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди

«При обсуждении кризисной ситуации, сложившейся в отношениях между Индией и Пакистаном, Путин выразил надежду на её скорейшее урегулирование», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Однако индийская сторона не видит необходимости в международном посредничестве и считает, что Нью-Дели и Исламабад способны вести переговоры по собственным каналам.

Комментируя идею международного посредничества для организации переговоров между Нью-Дели и Исламабадом, индийский посол в России Бала Венкатеш Варма 1 марта заявил о планах руководства его страны начать диалог с Пакистаном. В то же время дипломат напомнил, что главным условием Индии в этом вопросе является готовность Исламабада положить конец активности террористических группировок на своей территории.

Проблема террористов

Напомним, ситуация в регионе стала накаляться 14 февраля после того, как в городе Пулвама , расположенном в штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв, унесший жизни 45 человек. Теракт совершил смертник, врезавшись на автомобиле, заполненном взрывчаткой, в колонну военнослужащих ВС Индии.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммада». — RT). Группировка признана террористической организацией на уровне ООН , по некоторой информации она базируется на территории Пакистана, совершая вылазки на индийскую сторону. При этом власти Исламабада также внесли «Джаиш-е-Мухаммад» в список террористических организаций. Однако это не мешает Нью-Дели обвинять соседнее государство в негласной поддержке радикалов.

По мнению экспертов, обе стороны отчасти правы. Официальные власти Пакистана могут действительно не знать о том, какого рода деятельность развернули в приграничных районах радикальные группировки, считает доктор исторических наук, профессор МГИМО Сергей Лунёв.

Похожей точки зрения придерживается доцент отделения востоковедения ВШЭ Ольга Солодкова. Как отметила эксперт в интервью RT, сказать определённо, лукавит ли официальный Исламабад, когда отрицает свои связи с радикалами, нельзя.

«С одной стороны, власти не контролируют террористическую организацию, а с другой не очень-то и хотят её контролировать. Официальное правительство знает о существовании «Джаиш-е-Мухаммад», но не хочет бороться с ней», — пояснила эксперт.

Напомним, штат Джамму и Кашмир является объектом территориальных претензий Индии, Пакистана и Китая, которые оспаривают контроль над этим регионом. На территории штата активны радикальные группировки, которые нередко прибегают к силовым методам борьбы с целью добиться присоединения территорий штата к Пакистану.

Ситуацию усугубляет то, что между Индией и Пакистаном в этом районе нет официально установленной демаркационной линии, государственная граница как таковая отсутствует.

Теракт в Пулваме глубоко потряс индийское общество. Как заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, комментируя трагедию, «время переговоров прошло».

26 февраля 12 индийских истребителей Mirage 2000 нанесли удары по объектам «Джаиш-е-Мухаммад», расположенным на пакистанской территории в населённых пунктах Балакота, Музаффарабаде и Чакоти. В результате авианалёта были ликвидированы порядка трёхсот боевиков.

На следующий день Пакистан провёл демонстрационную акцию — самолёты ВВС страны вошли в индийское воздушное пространство и выпустили несколько снарядов в окрестностях одной из воинских частей ВС Индии. Как заявило пакистанское руководство, вылет был осуществлён для того, чтобы показать индийской стороне способность Пакистана нанести в случае необходимости ответный удар. В то же день между ВВС Пакистана и Индии произошёл реальный бой, во время которого индийский истребитель был подбит. Пилот смог катапультироваться.

В Нью-Дели заявили, что пакистанская сторона также потеряла один самолёт — истребитель американского производства F-16. Командование ВВС Индии даже продемонстрировало вещественные доказательства на брифинге, который состоялся в индийской столице. Военные показали журналистам обломок американской ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух—воздух», найденный в районе столкновения. Как заявляет индийская сторона, единственным военным самолётом ВВС Пакистана, который может нести такую ракету, является именно F-16. О судьбе пилота ничего не сообщалось.

«Нужны десятилетия»

Ситуация на линии соприкосновения Индии и Пакистана накалилась насколько, что многие эксперты заговорили о возможности повторения военного конфликта между двумя странами. Напомним, Индия и Пакистан пережили в прошлом веке три вооружённых конфликта из-за спора за штат Джамму и Кашмир. Первая индо-пакистанская война началась сразу после раздела Британской Индии — в Джамму и Кашмире традиционно преобладало мусульманское население, в то время как политическая и административная верхушка были представлены преимущественно индуистами.

Столкнувшись с неразрешимой дилеммой, махараджа Кашмира Хари Сингх решил тогда не делать выбор в пользу какой-либо из республик, а провозгласить независимость штата. Однако это не спасло регион от вооружённого конфликта. По итогам войны около 60% спорных территорий отошли Индии, а 40% — Пакистану. Однако Исламабад не оставил идею реванша, и в 1965 году начался второй раунд вооружённого противостояния между соседними странами, который продлился с августа по сентябрь.

Третья индо-пакистанская война началась в 1971 году. Причиной стало вмешательство Индии в гражданский конфликт на востоке Пакистана. В итоге пакистанская сторона потерпела поражение, а восточная часть станы провозгласила независимость — так образовалось государство Бангладеш.

Эти события подтолкнули руководство Пакистана к идее о необходимости создания ядерного оружия. К тому же, пакистанскую сторону не могли не встревожить работы, которые вела в рамках своей ядерной программы Индия. Сейчас обе страны располагают примерно равными ядерными арсеналами. Эксперты считают, что этот факт отчасти удерживает Индию и Пакистан от начала новой широкомасштабной войны.

По прогнозу Сергея Лунёва, сейчас страны смогут удержаться от крупной военной конфронтации. Процесс нормализации обстановки пойдёт, но очень медленно — индийские политики готовятся к майским выборам, и это окажет некоторое влияние на внешнеполитическую линию Нью-Дели, поскольку правящая партия постарается подчеркнуть свою роль защитника национальных интересов.

«В целом напряжённость между Индией и Пакистаном будет сохраняться постоянно. В перманентности этого конфликта виновата Великобритания — к тому, что сейчас происходит между двумя государствами, привёл раздел Индии по религиозному принципу в 1947 году», — пояснил эксперт.

Сегодня Исламабад пошёл на примирительный шаг в отношении соседа — как заявил накануне пакистанский премьер-министр Имран Хан, передача пилота ВВС Индии на родину была предпринята ради деэскалации конфликта. При этом эксперты отмечают, что в случае широкомасштабного военного конфликта перевес был бы на стороне Индии.

«Индия может победить в этом противостоянии с Пакистаном, однако Нью-Дели это совершенно не нужно, ведь если он решится на жёсткие меры, это может негативно отразиться на его имидже. В Индии есть те, кто хотели бы разгромить Пакистан, но таких людей не много. Однако для того, чтобы положить конец давней вражде, добиться окончательного урегулирования конфликта, нужны десятилетия», — считает Сергей Лунёв.

По мнению Ольги Солодковой, в нынешней ситуации страны продемонстрировали друг другу свои «мускулы».