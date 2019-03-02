Евросоюз запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью

Запрет может стать фактором обострения и без того непростых отношений сторон.

Подобные слова могут стать фактором обострения и без того непростых отношений между европейской и польской сторонами, так как они придерживаются диаметрально различных взглядов на верховенство права и миграции. Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь, Польша отмечает, что канал имеет жизненно важное значение, так как играет значимую роль в вопросах безопасности страны и ее экономики. При этом, в Варшаве заявили, что Еврокомиссия приняла доводы в пользу строительства, но настояла на продолжении обсуждения данной темы.

Ранее Польша обвинила Еврокомиссию в «следовании интересам России». Заявление было сделано также в контексте вопроса о строительстве судоходного канала через Балтийскую косу, который по проекту должен соединить Вислинский залив и Балтийское море.