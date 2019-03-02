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Евросоюз запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью 

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Фото: ТАСС
Запрет может стать фактором обострения и без того непростых отношений сторон.
В Евросоюзе заявили, что Польша должна отказаться от строительства канала на балтийском побережье, пока не получит разрешение Европейской комиссии.
Подобные слова могут стать фактором обострения и без того непростых отношений между европейской и польской сторонами, так как они придерживаются диаметрально различных взглядов на верховенство права и миграции. Об этом сообщает Reuters.
В свою очередь, Польша отмечает, что канал имеет жизненно важное значение, так как играет значимую роль в вопросах безопасности страны и ее экономики. При этом, в Варшаве заявили, что Еврокомиссия приняла доводы в пользу строительства, но настояла на продолжении обсуждения данной темы.
Ранее Польша обвинила Еврокомиссию в «следовании интересам России». Заявление было сделано также в контексте вопроса о строительстве судоходного канала через Балтийскую косу, который по проекту должен соединить Вислинский залив и Балтийское море.
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Комментарии19
В мире , ЕС , Еврокомиссия , Польша
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