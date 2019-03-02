Еврокомиссия запретила Польше рыть канал у границ России

Работы в Польше по строительству канала через Балтийскую косу должны быть приостановлены. Такое решение приняла Еврокомиссия

Брюсселе считают, что Варшава обязана получить разрешение ЕС на строительство канала, который не только пересечёт косу, но и соединит Вислинский и Гданьский заливы. Убедить европейских чиновников в необходимости проекта власти Польши пока не смогли, сообщает агентство Reuters

Аргументы Варшавы, что строительство канала длиной 1,3 км обеспечит свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у города Балтийск в Калининградской области, игнорируются в Брюсселе.

Ранее News.ru сообщал, что Еврокомиссия сразу выступила с претензиями к проекту, стартовавшему 2018 года. Они обосновывались доводами польских экологов, что вырубка деревьев нанесёт ущерб уникальной экологии региона. В Варшаве претензии Брюсселя объяснили давлением со стороны России. Министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик призвал Еврокомиссию не поддаваться российскому изложению вопроса.