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Еврокомиссия запретила Польше рыть канал у границ России 

News.ru + ещё 17 3 часа назад
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press
Работы в Польше по строительству канала через Балтийскую косу должны быть приостановлены. Такое решение приняла Еврокомиссия.
В Брюсселе считают, что Варшава обязана получить разрешение ЕС на строительство канала, который не только пересечёт косу, но и соединит Вислинский и Гданьский заливы. Убедить европейских чиновников в необходимости проекта власти Польши пока не смогли, сообщает агентство Reuters.
Аргументы Варшавы, что строительство канала длиной 1,3 км обеспечит свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у города Балтийск в Калининградской области, игнорируются в Брюсселе.
Ранее News.ru сообщал, что Еврокомиссия сразу выступила с претензиями к проекту, стартовавшему 2018 года. Они обосновывались доводами польских экологов, что вырубка деревьев нанесёт ущерб уникальной экологии региона. В Варшаве претензии Брюсселя объяснили давлением со стороны России. Министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик призвал Еврокомиссию не поддаваться российскому изложению вопроса.
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Комментарии43
В мире , ЕС , Еврокомиссия , Reuters , Польша
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