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В Крыму сравнили Порошенко на борту эсминца США с «вождем туземцев» 

ТК «Звезда» + ещё 1
Парламентарий Руслан Бальбек сравнил главу Украины с предводителем племени, раскланивающимся перед выходцами с материка.
Депутат Госдумы от Крыма назвал встречу президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера «визитом вождя туземцев». Мероприятие прошло на борту американского ракетного эсминца Donald Cook.
Депутат Руслан Бальбек сравнил Порошенко с предводителем племени, раскланивающимся перед выходцами с материка.
«Это был визит вождя туземцев, чтобы засвидетельствовать свое почтение большому белому господину, а заодно и подтвердить, что взамен на бусы и куски материи он готов отдать часть территории и половину населения в рабство», — заявил Бальбек «Известиям».
Украинский президент встретился со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером в Одессе, на прибывшем туда эсминце ВМС США Donald Cook во вторник, 26 февраля. По его словам, визит эсминца — яркое свидетельство уникального сотрудничества Киева и Вашингтона.
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Комментарии24
В мире , Видео , Руслан Бальбек , Петр Порошенко , Курт Волкер , Госдеп США , Госдума , газета "Известия" , Республика Крым , США
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