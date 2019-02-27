Парламентарий Руслан Бальбек сравнил главу Украины с предводителем племени, раскланивающимся перед выходцами с материка.
Депутат Госдумы от Крыма назвал встречу президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера «визитом вождя туземцев». Мероприятие прошло на борту американского ракетного эсминца Donald Cook.
Депутат Руслан Бальбек сравнил Порошенко с предводителем племени, раскланивающимся перед выходцами с материка.
«Это был визит вождя туземцев, чтобы засвидетельствовать свое почтение большому белому господину, а заодно и подтвердить, что взамен на бусы и куски материи он готов отдать часть территории и половину населения в рабство», — заявил Бальбек «Известиям».
Украинский президент встретился со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером в Одессе, на прибывшем туда эсминце ВМС США Donald Cook во вторник, 26 февраля. По его словам, визит эсминца — яркое свидетельство уникального сотрудничества Киева и Вашингтона.