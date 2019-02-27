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Эксперт: популярность Зеленского повышает шансы на победу Порошенко на выборах 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Растущая популярность кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и снижение рейтинга Юлии Тимошенко играют на руку действующему украинскому лидеру Петру Порошенко. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в среду эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.
"Владимир Зеленский во втором туре гораздо более удобен для действующего президента, чем Юлия Тимошенко, — сказал эксперт. — Вся кампания Порошенко сориентирована на то, чтобы во втором туре обвинить оппонента сторонником Москвы. Осуществить подобную стратегию против Зеленского гораздо удобнее, он русскоязычный представитель юго-востока и имел бизнес в России".
Собеседник агентства также указал на отсутствие политической практики у Зеленского.
"Его проще называть клоуном и обвинять в работе на Кремль", — сказал Неменский.
Говоря о Тимошенко, эксперт отметил, что вопрос о ее прохождении во второй тур видится уже достаточно сложным. По его мнению, предвыборная кампания бывшего премьера находится в кризисе.
"На днях инициативу о монетизации льгот довольно удачно перехватил Порошенко, и это имело хороший социальный эффект. Порошенко начал переигрывать Тимошенко даже в менее выигрышной для него сфере", — обратил внимание аналитик.
"Голоса у Тимошенко отбирает Зеленский — протестный, не имеющий негативного имиджа, привлекательный для украинских граждан кандидат, — указал эксперт РИСИ. — Данный кандидат не выступает против русскоязычного населения Украины, но вместе с тем удерживает имидж патриота. В случае победы во втором туре против Зеленского легче выводить на улицу активистов ультраправых организаций".
Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. По данным последних опросов, Владимир Зеленский является лидером в рейтинге кандидатов и почти на 9% опережает действующего главу государства Петра Порошенко, который выдвинул себя на второй срок.
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Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Олег Неменский , РИСИ , ИТАР-ТАСС , Москва
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